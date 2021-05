W

Nous allons commencer la semaine avec un peu de drame familial. Le prince William et le prince Harry auraient «insisté» pour qu’ils prononcent des discours séparés lors du dévoilement de la statue commémorative de Diana cet été. «Ils ne présenteront pas un front uni», a déclaré une source royale aux tabloïds. La famille travailliste désunie est de retour à la gorge. Vous pensez qu’ils auraient appris à bien se battre maintenant. Mais non – ils se battent laids contre les élections locales désastreuses et le remaniement chaotique de Keir Starmer. Pendant ce temps, Boris Johnson lutte pour garder ensemble notre «famille des nations» désunie. Il a appelé Nicola Sturgeon à travailler avec lui pendant la crise de Covid dans «l’esprit d’unité». Mais en vérité, l’esprit d’unité n’existe plus.

À l’intérieur de la bulle

Le correspondant politique Jon Stone sur ce qu’il faut surveiller aujourd’hui: