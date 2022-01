INSIDE PICS et vidéos de la cérémonie de mariage de Mouni Roy-Suraj Nambiar

L’actrice populaire de télévision et de cinéma Mouni Roy s’est mariée avec son beau Suraj Nambiar le jeudi 27 janvier 2022, selon les rituels malayali à Goa. Le couple aurait également une autre cérémonie de mariage selon les rituels bengalis dans la soirée. En voyant les photos et les vidéos de leur première cérémonie nuptiale, cela ressemblait à un mariage de conte de fées.

Les festivités du mariage se déroulent au luxueux Hilton Goa Resort. C’est une affaire privée et fermée avec les membres de leur famille et leurs amis proches qui assistent au gala. Plusieurs célébrités, dont Mandira Bedi, Aashka Goradia et Arjun Bijlani, ont partagé des moments inestimables des festivités de mariage sur leurs poignées Instagram.

Laissez-vous transporter à l’intérieur de la cérémonie de mariage de Mouni Roy et Suraj Nambiar.



Mandira Bedi a partagé ces belles photos de s’amuser avec le couple nouvellement marié. Elle les a appelés son couple préféré dans la légende.





Arjun Bijlani, la co-star de Mouni Roy de l’émission télévisée à succès ‘Naagin’ a partagé la photo de leur mandap dans laquelle Suraj ne peut pas quitter Mouni des yeux.





Les directeurs musicaux Meet Brothers ont publié ces moments captivants de leur cérémonie de mariage alors que la moitié du duo Manmeet Singh est à Goa pour assister aux festivités.





Le photographe de célébrités populaire Manav Manglani a également partagé ces photos candides de la cérémonie de mariage sur son compte Instagram félicitant le couple.





Aux petites heures de jeudi, Mouni avait partagé cette charmante photo avec Suraj sur ses réseaux sociaux, confirmant officiellement leur relation pour la toute première fois.





Parlant du couple nouvellement marié, Suraj Nambiar est un banquier d’investissement originaire de Bangalore et actuellement basé à Dubaï, où il a rencontré Mouni Roy le soir du Nouvel An en 2019. Le couple a rapidement commencé à se fréquenter et va maintenant commencer son voyage ensemble en tant que mari et femme. Nous leur souhaitons une vie conjugale heureuse !