Le couronnement du ROI Charles sera regardé par des millions de personnes à travers le monde lors de la première cérémonie du genre en plus de 70 ans.

Après la mort de la reine, son titre est passé du prince de Galles au roi Charles III – mais on pense qu’il ne sera couronné que l’année prochaine.

Aucune date n’est actuellement fixée pour le couronnement du roi Charles et de la reine consort Camilla Crédit : AP

La reine et le prince Philip ont été couronnés en 1953 Crédit : Alamy

Charles pleure actuellement la perte de sa mère Crédit : Splash

L’événement – baptisé Operation Golden Orb – est prévu depuis de nombreuses années et devrait être plus discret que celui du couronnement de la reine Elizabeth II en 1953.

Et il sera couronné aux côtés de Camilla après que la reine ait exprimé son souhait que Camilla soit connue sous le nom de reine consort en février.

Selon le protocole royal, les détails du couronnement d’un successeur ne sont pas discutés à l’avance par respect pour le monarque régnant.

Mais maintenant, après le décès de la reine, d’importants plans sont en cours d’élaboration.

Selon The Telegraph, le couronnement aura lieu au printemps ou à l’été de l’année prochaine – dans un calendrier similaire au couronnement de la reine.

La reine Elizabeth n’a eu son couronnement qu’un an après la mort de son père, le roi George VI, le 6 février 1952.

Le couronnement de Sa Majesté a eu lieu le 3 juin 1953.

Mais contrairement au couronnement de la reine, on pense que le service de Charles sera plus court, plus petit, moins cher et plus moderne.

Et des sources ont affirmé que le roi avait insisté pour que la cérémonie reflète la diversité ethnique de la Grande-Bretagne moderne.

On pense que la liste des invités pour le service sera limitée à un maximum de 2 000 – un quart du contingent en 1953 – et il y aura également moins de membres de la famille royale.

Une source avait déclaré au Mail: “Ce sera une monarchie allégée exposée tout au long.

“Je ne serais pas surpris de ne voir que Charles et Camilla, Kate et William et leurs enfants sur le balcon du palais de Buckingham par la suite.”

Pendant ce temps, Camilla sera la première épouse à être couronnée depuis 1937.

Elle sera couronnée de la couronne de platine et de diamants faite pour le couronnement de la reine mère – dont la controverse contient le diamant Koh-i-Noor ou “Montagne de Lumière”.

La lourde pierre de 105 carats a été donnée à la reine Victoria par le sultan de Turquie en 1856 – mais beaucoup pensent qu’elle a été volée en Inde.

Selon le site Internet de la famille royale : “La cérémonie du couronnement, occasion d’apparat et de célébration, mais c’est aussi une cérémonie religieuse solennelle, est restée essentiellement la même pendant mille ans.

“Au cours des 900 dernières années, la cérémonie a eu lieu à l’abbaye de Westminster, à Londres.

“Le service est dirigé par l’archevêque de Cantorbéry, dont la tâche a presque toujours été depuis la conquête normande en 1066.”

Les nouveaux plans marqueront un changement radical par rapport au couronnement d’Elizabeth II, qui était reine depuis 16 mois au moment de sa somptueuse cérémonie.

Une longue procession en calèche a emmené plus de 8 000 dignitaires à l’abbaye de Westminster, tandis que plus de 40 000 soldats ont participé au défilé.

La cérémonie, la première à être télévisée, a duré plus de trois heures et a vu la reine effectuer plusieurs changements de tenue.

Plus de mises à jour sur ce qui se terminera le jour du couronnement du roi Charles seront données une fois que les informations sur l’événement seront connues.

Pour l’instant, le Royaume-Uni pleurera la mort de la reine Elizabeth II – le monarque le plus ancien de l’histoire britannique.