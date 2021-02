Inside Married At First Sight Australia met en vedette la mini pause spa romantique de Cam et Jules avec leur bébé

MARRIED At First Sight L’Australien Cam et Jules sont vraiment des buts en couple et ont prouvé aujourd’hui qu’ils étaient plus forts que jamais.

Le couple heureux s’est offert, ainsi qu’à leur bébé, une journée choyée dans un spa.

Les stars de télé-réalité ont offert aux fans de jolis clichés d’eux en profitant d’un plongeon dans la piscine.

Sur les photos adorables, le trio ressemble à une famille très heureuse alors qu’ils sourient et rient pour la caméra.

Plus tard, Cam a partagé des photos de lui et de Jules appréciant des soins du visage, se moquant de la situation en écrivant: « Oui, on m’a vraiment parlé de ça! (Suivi d’une série d’émojis rieurs). »

Il a également partagé une photo de sa magnifique femme en train de savourer un bon verre de vin froid, alors qu’ils s’installaient pour la nuit après leur journée de détente.

Alors que l’émission à succès E4 a montré presque tous les couples plongés dans le drame, cette paire est restée sans problème tout au long de l’émission.

À tel point qu’ils sont toujours ensemble trois ans plus tard depuis la fin du spectacle.

Le couple heureux vit maintenant le rêve australien dans une incroyable maison de Sydney avec leur bébé, Oliver.

Avant d’accueillir leur fils, Jules et Cam ont acheté une propriété d’un million de livres sterling sur les plages du nord.

Le couple de stars de la télé-réalité n’a pas perdu de temps pour emménager dans leur nouvelle propriété, après que Cameron a vendu son appartement de charme d’une chambre à Kirribilli.

Le couple publie régulièrement des photos d’eux-mêmes profitant de leur vie familiale chaleureuse, pour le plus grand plaisir de leurs fans.

Jules et Cam ne cessent de se renforcer depuis la fin de Mariés au premier regard en Australie en 2019.

Le couple s’est fiancé à la fin du spectacle et s’est marié en novembre 2019.

Il a été diffusé à l’origine dans l’émission de nouvelles australienne A Current Affair, animée par la présentatrice Tracy Grimshaw.

Leur vrai mariage a eu lieu au Acre Eatery de Camperdown Commons à Sydney, en présence des co-stars de MAFS Heidi, Elizabeth, Cyrell, Mick, Melissa, Billy et Bronson.

Puis, à peine six mois plus tard, l’heureux couple a annoncé qu’ils attendaient un bébé ensemble.

Oliver Chase Merchant est né le 3 octobre de l’année dernière.

Partageant une publication Instagram après la naissance du bébé, la star a déclaré: « #loveatfirstsight je le referais mille fois pour vous Oliver Chase Merchant.

«Notre petit homme est arrivé #surprise #itsaboy en bonne santé et belle et mon cœur est plein.

« Nous sommes à la maison maintenant et profitons de la bulle d’amour et apprenons à connaître notre petit homme Ollie qui a le monde devant lui. »

Le couple est tout aussi heureux après la naissance de leur bébé, partageant beaucoup de selfies aimés sur Instagram avec Oliver.

MAFS Oz est diffusé les soirs de semaine sur E4 à 19h30.