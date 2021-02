MARRIED At First Sight L’amour de Cam et Jules en Australie a survécu longtemps après que les caméras ont cessé de tourner.

Alors que l’émission E4 a montré presque tous les couples plongés dans le drame, cette paire est restée sans problème tout au long de l’émission.

À tel point qu’ils sont toujours ensemble trois ans plus tard depuis la fin du spectacle.

Le couple heureux vit maintenant le rêve australien dans une incroyable maison de Sydney avec leur bébé, Oliver.

Avant d’accueillir leur fils, Jules et Cam ont acheté une propriété d’un million de livres sterling sur les plages du nord.

Le couple de stars de la télé-réalité n’a pas perdu de temps pour emménager dans leur nouvelle propriété, après que Cameron a vendu son appartement de charme d’une chambre à Kirribilli.

La jolie famille profite de trempettes dans sa piscine et de boissons sur son immense terrasse.

Il y a beaucoup d’espace extérieur pour qu’Oliver puisse jouer et Jules a veillé à ce que la maison dispose d’un mobilier moelleux.

Le couple publie régulièrement des photos d’eux-mêmes profitant de leur vie familiale chaleureuse, pour le plus grand plaisir de leurs fans.

Jules et Cam ne cessent de se renforcer depuis la fin de Mariés au premier regard en Australie en 2019.

Le couple s’est fiancé à la fin du spectacle et s’est marié en novembre 2019.

Il a été diffusé à l’origine dans l’émission de nouvelles australienne A Current Affair, animée par la présentatrice Tracy Grimshaw.

Leur vrai mariage a eu lieu au Acre Eatery de Camperdown Commons à Sydney, en présence des co-stars de MAFS Heidi, Elizabeth, Cyrell, Mick, Melissa, Billy et Bronson.

Puis, à peine six mois plus tard, l’heureux couple a annoncé qu’ils attendaient un bébé ensemble.

Oliver Chase Merchant est né le 3 octobre de l’année dernière.

Partageant une publication Instagram après la naissance du bébé, la star a déclaré: «#loveatfirstsight je le referais mille fois pour vous Oliver Chase Merchant.

«Notre petit homme est arrivé #surprise #itsaboy en bonne santé et belle et mon cœur est plein.

« Nous sommes à la maison maintenant et profitons de la bulle d’amour et apprenons à connaître notre petit homme Ollie qui a le monde devant lui. »

Le couple est tout aussi heureux après la naissance de leur bébé, partageant de nombreux selfies aimés sur Instagram avec Oliver.

Regardez le prochain épisode de MAFS Oz sur E4 lundi à 19h30.