Inside MAFS met en vedette Peggy et Georges, voyage romantique à Paris avec visites et bulles

Peggy Rose et Georges Berthonneau poursuivent tout juste leur passage dans la saison huit de Mariés au premier regard, diffusée en septembre 2023.

Le couple s’est rencontré pour la première fois à l’autel après avoir été jumelé par Cupidon – alias les experts en amour – Paul C Brunson, Mel Schilling et Charlene Douglas.









Près d’un an plus tard (la série aurait été tournée entre février et mai) et Peggy et Georges semblent se renforcer, malgré les rumeurs selon lesquelles le couple pourrait s’être séparé.

Cependant, leur dernière déclaration d’amour est clairement la plus sérieuse à ce jour, puisqu’ils ont fait un voyage romantique dans la Ville de l’Amour : Paris.

(Image : Instagram)



Au cours des derniers jours, Penny et Georges ont publié conjointement sur leurs grilles Instagram pour donner à leurs 384 000 abonnés combinés un aperçu de leur escapade adorée.

Le dernier article est un doux carrousel de leur deuxième jour à Paris, et commence par une photo des deux dînant dans un restaurant parisien chic. Peggy était magnifique dans une mini-robe noire avec un énorme nœud en satin beige. De plus, ses longues mèches blondes emblématiques, qu’elle a coiffées en un poney bas avec sa frange lâchement séparée au milieu.

Georges a également fait le show, en enfilant une chemise blanche ajustée et un pantalon noir alors qu’ils disaient tous deux « bravo » à la caméra avec un verre de champagne.

(Image : Instagram)



Georges et Penny ressemblaient à de vrais touristes dans le deuxième cliché, alors qu’ils posaient devant l’Arc de Triomphe, l’un des monuments les plus emblématiques de Paris.

Penny avait de nouveau l’air glamour dans une robe pull à rayures noires et blanches et des bottes noires hautes, tandis que Georges s’enveloppait dans un manteau kaki, un jean noir et un pull beige.

(Image : Instagram)



La troisième diapositive de la série était une autre photo des deux se retrouvant confortablement ensemble dans un restaurant chic. Peggy leva à nouveau un verre de pétillant tandis que son mari passait doucement son bras autour d’elle et souriait pour la photo.





Après avoir abandonné le message, de nombreux fans de MAFS ont afflué vers la section des commentaires pour s’évanouir devant le couple. Et pour les remercier d’avoir partagé des photos d’eux ensemble.

(Image : Instagram)



“Ça me rend heureux de vous voir ensemble”, a écrit un téléspectateur alors qu’un deuxième fan a écrit : “Ravi que vous deux magnifiques personnes élégantes soient toujours ensemble.”

Pendant ce temps, un autre utilisateur s’est extasié sur le couple et a tapé : « Je suis tellement heureux que vous soyez toujours aussi forts », tandis qu’un quatrième a déclaré : « J’espère que vous passez tous les deux un bon moment », suivi d’un emoji en forme de cœur d’amour.