Inside Love Island met en vedette l’incroyable camping-car de Lucie Donlan et Luke Mabbott alors qu’ils voyagent en France

Le couple de LOVE Island, Lucie Donlan et Luke Mabbott, possède le camping-car le plus incroyable.

Le couple, qui a commencé à se fréquenter en 2020, a récemment voyagé à travers la France.

Dans l'impressionnant camping-car de Lucie et Luke…

Lucie et Luke ont commencé à se fréquenter en 2020

Les stars de Love Island 2019, Lucie et Luke, qui ont participé à l’émission un an plus tard, ont tenu leurs fans au courant sur leur Instagram dédié aux voyages.

En mai dernier, Luke a révélé qu’il avait vendu sa maison pour parcourir le monde avec sa fiancée.

Ils ont récemment donné un aperçu de l’intérieur.

Le camping-car suit un intérieur simple mais élégant.

L’ensemble de l’espace présente une palette de couleurs blanches, y compris les draps.

Partageant un cliché, ils ont écrit : « Bonjour depuis notre nouvelle maison. »

Dans un autre, ils ont déclaré : « Vivre l’ambiance du plein air. »

Luke a révélé leurs plans en mai.

Il a déclaré : « Cela a été une décision difficile, mais j’ai vendu ma première maison que j’avais achetée à 21 ans. »

« Je vis ici depuis sept ans, j’ai rénové et j’ai des souvenirs particuliers ici, mais il est temps de commencer un nouveau chapitre de ma vie. »

« J’ai développé mon entreprise @brotherhood_properties avec mon frère au fil de cette période, ce dont je suis fier, donc j’ai l’impression que c’est le moment idéal pour parcourir le monde avec mon fiancé @lucierosedonaln. »

A leur retour, ils iront vivre en Cornouailles, d’où Lucie est originaire.

En décembre 2021, l’heureux couple a révélé qu’ils se mariaient.

Dans une publication partagée, Luke et Lucie se sont exclamés : « Mme Mabbott sera… Les aurores boréales sont apparues au moment idéal pour poser la question.

«Une nuit que nous n’oublierons jamais.. »

Le camping-car est incroyable

Le couple part pour un road trip épique