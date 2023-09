Inside Love Island met en vedette le voyage d’anniversaire arrosé de Chloe Burrows et Millie Court à Ibiza et un hôtel de luxe à 278 £ la nuit

CHLOE Burrows et Millie Court se sont envolées pour Ibiza pour des vacances bien arrosées.

Les stars de Love Island se sont rendues à White Island pour les célébrations de l’anniversaire de Chloé et on peut dire qu’elles ont tout mis en œuvre.

Chloé était incroyable dans une combinaison dorée[/caption] Instagram

Et Millie a montré ses courbes dans une robe moulante[/caption] Instagram

Les copains ont posé pour un selfie au lit alors que Chloé avait 28 ans[/caption]

S’adressant à Instagram pour partager des clichés du voyage, Chloé a déclaré aux fans : « 28 et GREAAAATTTT !!!

« Je me suis réveillé avec la gueule de bois avec mon meilleur ami du monde entier à Ibiza, je ne pouvais pas rêver d’un BETTA COMMENCER LA JOURNÉE !!!

« Quoi qu’il en soit, je vous aime tous, je vais faire la fête toute la journée. »

Chloé et Millie ont montré une série de looks époustouflants pendant les vacances.

Sur une photo, Chloé a été vue posant dans une combishort dorée et des talons et a opté pour une coiffure et un maquillage sérieusement glamour.

Pendant ce temps, Millie a montré ses courbes dans une robe bleue moulante.

Ces vacances sont les dixièmes de l’année pour Millie et elle est récemment revenue d’un séjour romantique en Floride avec son petit ami Liam Reardon.

Millie et Liam ont récemment ravivé leur relation après une rupture choc et ont expliqué au Sun comment ils faisaient les choses différemment cette fois-ci.

Liam a expliqué : « Nous voulons garder cela un peu plus privé dans une certaine mesure.

« Nous passons notre vie sur les réseaux sociaux, c’est difficile de ne pas partager la relation.

« Mais après Love Island, nous nous sommes collés le plus possible les uns aux autres, et j’avais en quelque sorte l’impression que nous devions montrer aux gens que nous étions vraiment heureux tout le temps, même si nous étions malheureux.

« Maintenant, nous aimons simplement la vie. »

Millie est récemment revenue de vacances romantiques avec son petit ami Liam[/caption]