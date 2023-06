Inside Love Island met en vedette la nouvelle garçonnière de Londres de Tom Clare et Casey O’Gorman, comprenant un immense balcon ensoleillé

Les stars de LOVE Island, Tom Clare et Casey O’Gorman, ont donné aux fans un aperçu de leur tout nouveau garçonnière.

Cela vient après que The Sun ait révélé que le garçon du nord, Tom, 23 ans, prévoyait de déménager à Londres depuis Barnsley avec son meilleur ami Casey, 26 ans.

Tom Clare et Casey O'Gorman ont donné aux fans un aperçu de leur garçonnière

Tom a partagé une vidéo de l’appartement somptueux, qui dispose d’une salle de bains carrelée de gris et de bleu, d’un salon orné de canapés verts et d’une table à manger en verre de l’autre côté.

Le duo dispose également d’un immense balcon avec de superbes spectateurs, qui sera le lieu de rencontre idéal pour recevoir des amis.

La semaine dernière, Tom a déclaré au Sun qu’il était « excité » de faire le grand pas.

Il a déclaré : « C’est excitant. C’est un peu angoissant de quitter Barnsley mais je pense qu’il est temps.

Le footballeur s’est ouvert sur sa relation avec Samie Elishi après avoir suscité des spéculations selon lesquelles le couple avait ravivé leur romance.

Tom a dit en exclusivité au Sun qu’il n’était pas intéressé par l’attention des femmes en ce moment, disant qu’il « sait où est son cœur » quand nous avons demandé si lui et Samie étaient de retour ensemble.

Le footballeur professionnel et l’ancien coordinateur immobilier Samie, 22 ans, l’ont appelé le mois dernier après avoir échoué à faire fonctionner leur relation à distance.

Mais quelques semaines plus tard, le couple a été aperçu à l’aise lors d’un voyage à Marbella et est resté en contact régulier via Facetime pendant que Samie profitait d’une croisière européenne avec sa meilleure amie Claudia Fogarty.

S’adressant exclusivement à The Sun à propos de sa relation avec Samie, Tom a déclaré: « Je reçois beaucoup d’attention féminine mais je ne suis pas intéressé – je sais où est mon cœur, disons-le de cette façon. »

Il a admis qu’il «vivait sa meilleure vie» lorsqu’il a été aperçu en train de sucer les orteils d’une femme mystérieuse alors qu’il était sur un yacht et entouré d’un groupe de filles en bikini avec son meilleur ami Casey O’Gorman.

Mais le garçon de Barnsley a déclaré qu’il n’était pas intéressé à sortir avec quelqu’un d’autre et qu’il était « heureux » là où il se trouve dans sa vie de manière romantique.

« Pour être juste, j’ai passé quelques vacances, vivant ma meilleure vie. La vie est trop courte », a-t-il déclaré.

Il a poursuivi: « Moi et Samie sommes en très bons termes. »

« J’ai quelques vacances à venir, mais ce n’est pas avec Casey, » taquina-t-il.

Tom avait précédemment déclaré qu’il avait le cœur brisé, les choses s’étaient terminées avec Samie quelques semaines après avoir quitté la villa de la télé.

Samie a mis la tête haute et a pris la décision difficile après plusieurs voyages dans le nord pour rendre visite à son beau footballeur.

