Inside Love Island met en vedette la croisière de 300 £ par nuit de Samie et Claudia alors qu’ils retournent à Majorque et se déshabillent sur la plage

Les stars de LOVE Island, Samie Elishi et Claudia Fogarty, ont donné aux fans un aperçu de leur luxueux voyage entre filles.

Le couple a publié des messages sur les réseaux sociaux alors qu’ils profitaient de leur croisière de 300 £ par nuit autour de la Méditerranée.

Samie et Claudia font la fête en accostant dans certains des meilleurs points chauds d’Europe.

Ils sont actuellement sur une croisière Virgin qui s’arrête dans des destinations de terrain de jeu de milliardaires de renom telles que Barcelone, Ibiza, Cannes, Marseille et Palma de Majorque.

Les prix d’une cabine pour le voyage de sept nuits commencent à partir de 2 165 £ jusqu’à 18 000 £ pour leur plus grande suite.

Les stars de télé-réalité ont tenu leurs abonnés au courant de leur emploi du temps chargé pendant leur séjour alors qu’ils exploraient les villes.

Samie a profité de ses histoires Instagram pour publier des photos de la croisière, où elle et Claudia se sont arrêtées à Malcallorca pour dîner à côté d’une marina.

Le couple s’est habillé à neuf alors qu’ils savouraient leur dîner de fruits de mer en regardant le coucher du soleil.

Après le dîner, ils se sont aventurés dans une boutique de souvenirs pour acheter de petits aimants pour réfrigérateur.

Posant au bord de la mer, Claudia a sous-titré l’une de ses histoires Instagram: « Donc, même si Samie et moi sommes déjà de retour sur la croisière et prêts à aller au lit parce que nous ne pouvons pas dépasser 10 heures Majorque doit être l’un de mes endroits préférés jusqu’à présent. C’est si beau. »

Elle a également tagué : « @trendingtravel @virginvoyages #AD »

Le lendemain, les filles se sont dirigées vers la plage où elles se sont déshabillées en bikini pour profiter du soleil méditerranéen.

Samie portait un bikini à imprimé zèbre de style bandeau vert vif, tandis que Claudia portait un petit deux-pièces triangle en cuivre.

Les deux avaient l’air incroyable alors qu’ils offraient à leurs abonnés des clichés sur leurs histoires qui présentaient leurs personnages ressemblant à des modèles.

Claudia a raconté plus tard comment elle et Samie étaient restées coincées sur la plage alors qu’elles luttaient pour trouver un moyen de retourner au bateau de croisière.

Partageant une photo du couple affligé, Claudia a légendé le post : « Pourquoi rien n’est simple avec nous ? Frappé sur une plage de Majorque et aucun taxi ne veut venir nous chercher lol oh et le bus ne prend que de l’argent liquide donc on ne peut pas y aller ! Souhaitez-nous bonne chance. »

Heureusement, quelques heures plus tard, la beauté de Lancaster a informé ses abonnés qu’elle et Samie étaient revenus sur le navire en un seul morceau.

