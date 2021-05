Inside Line of Duty La romance de la star de Vicky McClure avec Jonny Owen avec qui elle a emménagé après une SEMAINE

La star de LINE of Duty, Vicky McClure, est tombée amoureuse de son mec Jonny Owen sur le souffleur – et ils ont emménagé ensemble après une SEMAINE.

Et le fou Jonny a posé la question le matin de Noël avec un cierge magique caché dans les sachets de thé.

La romance de la star de Line of Duty Vicky McClure avec Jonny Owen a bougé comme la foudre[/caption]

Mais leur horaire de travail chargé et la pandémie ont maintenant vu les amoureux reporter deux fois leur grand jour.

L’ancienne star de Shameless Jonny, 49 ans, et Vicky se sont rencontrés en 2013 lorsque le réalisateur et scénariste l’a choisie dans son film de comédie rock Svengali aux côtés de Boy George, Martin Freeman et Maxine Peake.

Lors du casting pour Svengali, il a entendu Vicky, 37 ans, parler de son rôle de Lol dans This Is England sur Radio 1, et il a été instantanément accro.

«Je pensais qu’elle était très drôle. J’aimais Lol mais cette personne que j’entendais était une personnalité beaucoup plus grande. Elle était plus drôle, plus divertissante et plus sexy », a-t-il déclaré au Nottingham Post.

«Je suis rentré chez moi au Pays de Galles et j’ai rêvé qu’elle jouait Michelle à Svengali. Elle était l’actrice la plus sexy de Grande-Bretagne et je ne pensais pas qu’elle le ferait.

Leur première conversation a eu lieu au téléphone, et pour Vicky, la connexion a été instantanée.

«Je suis tombée sur le téléphone et je savais juste», a-t-elle déclaré au podcast How To Fail d’Elizabeth Day en 2019.

Elle a rapidement cherché sur Google Jonny et a découvert qu’il était marié mais « au milieu d’un divorce ».

Elle a poursuivi: «C’était délicat. J’ai pensé: «J’ai peur maintenant, je ressens vraiment quelque chose que je n’avais jamais ressenti auparavant. C’est un vrai homme. C’est un adulte ».

«Nous devons parler d’amour. Et juste la façon dont il le décrivait: je me suis dit: ‘Oh mon Dieu. C’est l’homme pour moi. »

Vicky et Jonny ont emménagé ensemble après seulement une semaine[/caption]

Le couple amoureux s’est rencontré sur le tournage du film de Jonny[/caption]

Après s’être rencontrée en personne pour une conversation autour d’un cul de saucisse, Vicky s’est inscrite pour le film, et en une semaine, elle et Jonny étaient un objet.

«Nous avons littéralement vécu ensemble après une semaine de réunion. Nous sommes essentiellement restés ensemble depuis cette époque jusqu’à maintenant. Nous n’avons jamais vécu séparés. Je ne suis pas sûre du destin, mais je ne pourrais pas voir ma vie sans lui », a-t-elle déclaré.

«Quand vous rencontrez enfin quelqu’un qui vous attrape, vous laisse voler, vous aime tel que vous êtes et vous pouvez avoir ce rire authentique, c’est incroyable.

«Je n’ai jamais aimé personne plus que Jonny. Cela semble ringard mais je l’aime de plus en plus chaque jour. Les choses vont de mieux en mieux. Sept ans avec quelqu’un – je me sens vraiment chanceux. J’ai eu des relations où je n’avais pas ça.

C’est lors d’une pause de tournage que les choses sont devenues sérieuses. Pour commencer, Vicky a emménagé dans l’appartement londonien de Jonny, mais peu de temps après, ils ont déménagé dans sa ville natale de Nottingham pour se rapprocher de sa famille.

L’actrice a désespérément besoin d’organiser un mariage pour sa famille et ses amis[/caption]

Il a dit Pays de Galles en ligne : «Je me souviens que nous descendions Southbank [in London] lors d’un week-end après le tournage et nous allions à la Tate Modern et elle s’est tournée vers moi et m’a demandé si j’avais envie d’aller au pub à la place. Et j’étais comme, eh bien, ouais!

«J’ai pensé:« Quelle fille ». Je pense que nous avons presque simultanément tous les deux dit: «Je vous aime»! Il a juste dégringolé à partir de là et nous ne sommes plus séparés depuis ce moment.

«J’étais en train de divorcer à l’époque et j’avais été séparé pendant sept ou huit mois. J’étais célibataire, elle était célibataire et je vivais à Londres. Alors, quand nous avons fini le tournage, elle a déménagé à Londres avec moi.

C’est le matin de Noël 2017 que Jonny a posé la question. Sachant que Vicky ferait la première tasse de thé de la journée, il a caché une bague de fiançailles parmi les sacs pour qu’elle la trouve – et elle a dit « oui ».

À 8 h 30, Vicky a déclaré qu’ils avaient fait éclater les bulles et le couple a confirmé leur nouvelle excitante avec un joli selfie pris à Woolton Park à Nottingham.









Malheureusement, leurs plans pour se faire arrêter continuent d’être repoussés. D’abord en 2019 en raison de son horaire de travail chargé, puis en 2020 lorsque le coronavirus a frappé.

Et l’actrice dit qu’elle a hâte que leur grand jour arrive enfin, bien qu’ils n’aient pas encore réservé de salle.

Elle a déclaré au magazine Style du Sunday Times: «Je rêvais de me marier depuis que je suis enfant. J’adore le concept de mariage, j’adore le concept de mariage, je suis une ventouse d’amour. Je suis donc désespéré que cela se produise.