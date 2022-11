Inside Kherson : Quel avenir pour la guerre de la Russie avec l’Ukraine ? | Nouvelles du monde

L’Ukraine a fait face à une autre vague intense de frappes de missiles, quelques jours seulement après la perte par la Russie de Kherson – la ville portuaire du sud de l’Ukraine.

Sur le podcast Sky News Daily avec Niall Paterson, notre correspondant Alex Rossi revient sur ce dont il a été témoin lorsque les troupes ukrainiennes ont repris le contrôle la semaine dernière, et Cordelia Lynch de Sky discute de la diplomatie mondiale au sommet du G20 à Bali.

De plus, l’analyste de la sécurité et de la défense de Sky, le professeur Michael Clarke, explique ce que cela pourrait signifier stratégiquement pour l’Ukraine et la Russie alors que nous nous dirigeons vers les mois froids de l’hiver.

