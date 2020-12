Ant et Dec vivent la vie de luxe pendant qu’ils accueillent I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here !.

Le duo présentateur séjourne dans un cottage chic dans un parc de vacances à Graiglwyd Springs, dans le nord du Pays de Galles, à seulement une demi-heure de route de l’endroit où vivent les célèbres camarades de camp dans le château en ruine de Gwrych à Abergele.

Les cottages de Graiglwyd Springs coûtent jusqu’à 1000 £ par semaine pour le coussin le plus moelleux, le cottage Sycamore, où The Sun rapporte que Ant et Dec séjournent.

Il y a un salon élégant avec de grands canapés et fauteuils pour se détendre après de longues nuits à accueillir le spectacle ITV.

Ant et Dec ont le choix entre une chambre double en suite et trois chambres lits jumeaux.

Ant et Dec peuvent également utiliser l’immense cuisine avec un coin repas décloisonné.

Et le parc de vacances propose l’utilisation d’un bain à remous moyennant des frais supplémentaires.

Vous pourrez également profiter d’un lac de pêche à la truite sur place.

Ant et Dec profiteront de la grande vie pendant que les camarades de camp de célébrités luttent pour leurs derniers jours sur I’m A Celebrity.

Les célébrités doivent faire des essais de bushtuckers pour gagner des repas pour le camp, sinon elles doivent vivre de riz et de haricots.

Vendredi, le gagnant du concours I’m A Celebrity de cette année sera couronné.







Giovanna Fletcher est la favorite actuelle pour gagner, avec Ladbrookes rapportant des cotes de 6/4.

Jordan est le deuxième favori à 7/4, ou il y a un tir 5/1 que Vernon pourrait gagner.

Pendant ce temps, Russell Watson est le favori des bookmakers pour quitter le camp ce soir.

* I’m A Celebrity continue ce soir à 21h sur ITV