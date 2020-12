Strictly’s Tess Daly et I’m A Celebrity … La star de Get Me Out Of Here Vernon Kay vivent dans une belle maison familiale où ils élèvent leurs deux filles ensemble.

De superbes photos sur Instagram donnent aux fans un aperçu de leur plus chère à Beaconsfield, dans le Buckinghamshire.

Heureusement, le couple vit ensemble chez eux avec leurs deux filles Phoebe et Amber.

Pour le deuxième lockdown national, Vernon est resté dans le château I’m A Celeb pour la série de télé-réalité.

À la maison, leur immense jardin était un endroit idéal pour la famille pour accueillir le cadeau de camping du 16e anniversaire de Phoebe en lock-out.







Ils dormaient à la belle étoile dans une tente tipi et décorés d’un mur de fleurs en fleurs.

Tess a également greffé son pouce vert en lock-out.

L’hôte de Strictly Come Dancing a mis en place un petit potager «expérimental» et les a plantés au début du premier lock-out en mars.







C’était un grand succès; la star a fait pousser de délicieuses framboises et fraises sur son lopin de terre.

À l’époque, elle écrivait: «Mon petit potager« expérimental »et je les ai plantés au début du verrouillage, et je suis maintenant réduit en morceaux comme les premières framboises et fraises.

Du confort de leur maison somptueuse, la famille peut regarder par les fenêtres aérées dans le jardin luxuriant.







Il a le look chic ultime avec un canapé crème et un tapis assorti.

Pendant le verrouillage, le salon a fait office de vestiaire de Tess où elle s’est habillée pour les National TV Awards.

Leur cuisine familiale s’est également avérée être un vrai délice et les surfaces recouvertes de marbre donnent à la pièce une finition brillante.







Les orchidées blanches ont fièrement été présentées aux côtés des gadgets de cuisine.

Leur hangar a été transformé en salle de gym privée à domicile où le couple peut s’entraîner ensemble.

Des maillots de football ont été encadrés et accrochés aux murs.







L’histoire d’amour de Tess et Vernon remonte à l’époque où ils se sont mariés en 2003.

Leur mariage a résisté à un scandale de sextage qui a envoyé des ondes de choc dans le circuit du showbiz.

Vernon s’est excusé publiquement auprès de sa femme Tess à la radio au moment où le scandale a fait la une des journaux en 2010.

* I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here est diffusé tous les soirs sur ITV.