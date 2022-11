Inside I’m A Celeb campmates premier vrai repas en dehors de la jungle avec une incroyable assiette de fruits de mer

Les camarades de camp I’m A Celebrity ont célébré le succès de la série la plus récente de l’émission ITV avec un dîner chic ensemble.

Scarlette Douglas a profité de ses médias sociaux pour donner aux fans un aperçu du repas slap-up que les acteurs ont partagé ensemble.

INSTAGRAM

Les camarades de camp ont dégusté des repas extravagants depuis leur départ du camp[/caption] Instagram

Scarlette Douglas aime passer du temps avec les autres camarades de camp[/caption]

La présentatrice de télévision a révélé à ses fans sur Instagram que les stars de la série à succès mangeaient dans un restaurant australien chic.

Des gens comme Mike Tindall et sa femme Zara Tindall ont été aperçus en train de discuter avec le DJ radio Chris Moyles avant de se plonger dans leur festin.

Il semble que les stars aient rapidement abandonné les repas d’opossum et de saucisses de kangourou qu’elles ont pris l’habitude de cuisiner au camp.

La star de 35 ans a posté un clip montrant une assiette pleine de fruits de mer frais reposant sur un lit de glace.

EN SAVOIR PLUS SUR JE SUIS UNE CELEB NOURRITURE POUR LA PENSÉE Les téléspectateurs de I’m A Celeb stupéfaits alors qu’Owen Warner révèle combien il mange vraiment MONTRE ROYALE Mike Tindall grince des dents en révélant la réaction de la famille royale à I’m A Celebrity

Scarlett et co étaient sûrs de repartir rassasiés alors qu’ils dînaient de crevettes tigrées décortiquées et de queues de homard extravagantes.

Ils ont également dégusté des pétoncles présentés dans leur coquille, des huîtres ainsi que des tranches de sashimi de saumon.

On pouvait voir la serveuse tenant une bouteille de vin rosé Whispering Angel, un favori parmi les célébrités telles que la personnalité de la télévision Jess Wright.





Les tables étaient bordées de verres à vin remplis pendant que les stars se glissaient dans leur festin post-jungle.

Cela survient peu de temps après que l’actrice de Corrie, Sue Cleaver, a publié une photo de réunion de tous les camarades de camp, sans Matt Hancock.

Les camarades de camp sont occupés à profiter de la compagnie de l’autre en dehors de la jungle depuis la fin de la série.

Scarlette, Charlène White, Jill Scott, Owen Warner. Babatunde Aleshe, Mike, Sue, Chris et le comédien Seann Walsh ont tous souri en apparaissant sur le selfie pris depuis le sol.

En savoir plus sur le soleil C’EST DANS LES TENTES J’ai été obligé de dormir sous TENTE parce que ma maison moisie me rend malade C’EST L’HEURE DE FÊTER ÇA Je suis un voyageur temporel et je SAIS qui remporte la Coupe du Monde… J’ai une preuve vidéo

Mais les fans ont remarqué qu’un nom en particulier manque à la liste des noms sur la photo, Matt Hancock.

Les téléspectateurs de l’émission n’ont pas tardé à inonder les commentaires de la publication Instagram des actrices alors qu’ils se demandaient pourquoi l’ancien secrétaire à la Santé avait été exclu de la photo.

Je suis une célébrité 2022 – voici tout ce que vous devez savoir Où est filmé I’m A Celebrity 2022 ?

Comment voter sur I’m A Celebrity

Où habitent Ant et Dec ?

I’m A Celebrity line up – rencontrez tous les candidats

Qui est Boy George ?

Tout sur Sue Cleaver

Owen Warner, candidat à I’m A Celebrity, a expliqué

Tout savoir sur la footballeuse anglaise Jill Scott

Qui est Chris Moyles ?

Mike Tindall, membre de la famille royale, a expliqué

Tout sur l’ancien Strictly bad boy Seann Walsh

La toute première star de Love Island, Olivia Attwood, entre dans la jungle

Tout sur Charlène White

Qui est la star de Googlebox, Babatunde Aleshe ?

Scarlette Douglas de A Place in the Sun rejoint le casting

INSTAGRAM

Une serveuse vêtue de blanc peut être vendue en train de saisir une bouteille de Whispering Angel rose alors que des verres pleins de vin bordent la table en peluche[/caption] Instagram

Sue Cleaver s’est rendue sur Instagram pour publier un nouveau selfie d’une réunion de distribution sans Matt Hancock[/caption]