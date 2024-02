Inside Hôtel Hana, le nouveau séjour haut de gamme à Paris inspiré des ryokan japonais et de la Belle Époque

De l’extérieur, la présence de l’Hôtel Hana est relativement discrète : situé dans un coin privilégié de la rue du Quatre Septembre, il a inspiré de nombreux locaux curieux à regarder à travers ses fenêtres lors de mon séjour la semaine dernière, alors que les finitions étaient appliquées. Une fois que vous avez franchi ses portes en fer forgé, l’équilibre astucieux entre exubérance et retenue qui définit ses intérieurs se révèle. Tout d’abord, avec son bureau d’enregistrement minimaliste, doté d’une dalle de pierre de lave sur des panneaux de verre aggloméré fumé noir et or, surmonté uniquement d’un arrangement floral de type ikebana dans un vase en céramique mince et élégant. (Le processus d’enregistrement est aussi fluide que les soies jacquard florales et les velours roses qui décorent les banquettes du bar voisin.)

Photo : Stéphan Julliard

“J’ai essayé d’imaginer à quoi cela ressemblerait si Dries Van Noten visitait le Japon dans les années 1950”, a déclaré Leone à propos du mélange éclectique d’influences que lui et Gonzalez ont imaginé ensemble. En effet, en parcourant son mood board pour le projet, vous trouverez de tout, des photos de films de Wong Kar-Wai aux images énigmatiques et hitchcockiennes réalisées par le photographe Glen Luchford dans ses campagnes de la fin des années 90 pour Prada et les styles Belle Époque du station de métro à proximité. (Ne soyez pas surpris si l’hôtel Hana devient rapidement un favori de la fashion week.) Ce balayage cinématographique est sans doute le plus frappant dans les chambres situées au septième étage, où les suites adjacentes peuvent être combinées pour occuper l’ensemble de l’espace. étage et profitez de vues qui s’étendent jusqu’au Sacré-Cœur.

Pourtant, une fois monté dans l’ascenseur, c’est l’esprit du minimalisme, inspiré de l’hospitalité des ryokans japonais traditionnels, qui transparaît, avec chacune de ses 26 chambres (aérées et sereines, mais toutes offrant une vue sur la rue). ci-dessous à travers les balcons Juliette en fer forgé du XIXe siècle) avec des murs en paille de couleur ivoire brisés par d’élégantes lattes de bois d’iroko naturel. Pour des touches d’influence française imprégnées de la propriété, vous trouverez des têtes de lit en velours somptueux, des tapis Pierre Frey conçus sur mesure et une suite d’articles de toilette Diptyque disposés sur les surfaces en marbre en terre cuite des salles de bains. (Meilleures notes pour la pression de l’eau dans leurs douches à effet de pluie également.) Une fois que vous vous êtes installé sur l’un des lits parés de draps blancs impeccables et que vous avez dévissé le pot de pois wasabi caché sous votre table de chevet, cela peut être un peu difficile d’imaginer s’éloigner de cette oasis de calme.