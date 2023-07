Inside Gathering of the Juggalos’ bizarre Miss Juggalette contest où les femmes avalent des épées et enfoncent des clous dans le nez

LA gagnante du concours de Miss Juggalette au Rassemblement des Juggalos a été couronnée après que des femmes se soient battues jusqu’au bout pour s’imposer.

Au rassemblement des Juggalos, les participants se déguisent en costumes scandaleux, portant de la peinture faciale de clown et des bikinis à clous métalliques.

Candi le clown a remporté le concours de Miss Juggalette lors du 23e rassemblement annuel des Juggalos de cette année

La rappeuse portait un bikini à imprimé guépard, des bottes à boucle jusqu'aux genoux et un masque Ghostface rouge lorsqu'elle a été couronnée gagnante

L’événement annuel de quatre jours à Thornville, Ohio, présente des performances musicales du duo hip-hop Insane Clown Posse parmi d’autres artistes de Psychopathic Records, des spectacles parallèles et même des concours comme le concours Miss Juggalette.

Lors du concours Miss Juggalette, les candidates ont traversé trois tours où elles ont montré leur personnalité, leur talent et leurs maillots de bain.

Candi le clown a remporté le concours de Miss Juggalette lors du 23e rassemblement annuel des Juggalos de cette année, qui s’est déroulé du mercredi au samedi.

La rappeuse, qui s’appelle Candi Barzz sur toutes les plateformes de streaming, portait un bikini à imprimé guépard, des bottes à boucle jusqu’aux genoux et un masque Ghostface rouge lorsqu’elle a été couronnée gagnante.

« C’est génial », a déclaré Candi en exclusivité au US Sun.

Elle a déclaré: « J’ai l’impression d’être déjà Miss Juggalette et maintenant j’ai une plaque qui le dit. »

Candi s’est donné pour objectif cette année de remporter le concours, ce qui n’a pas été une mince affaire, face à un concurrent qui a avalé une épée et un autre qui s’est planté des clous dans le nez.

Mais Candi avait déjà pris sa décision en pensant: « Je gagne ce concours ou je déclenche une émeute. »

Candi a déclaré que la foule bondée dégageait beaucoup d’énergie. « C’était du battage médiatique. C’était fou », se souvient-elle.

Elle a dit qu’elle devait sa victoire à sa personnalité et à son talent.

Candi a interprété une chanson originale intitulée Clown Drip Too Hard.

Elle espère être une interprète dans la gamme d’artistes lors de l’événement de l’année prochaine.

The Gathering of the Juggalos a été fondé par le rappeur Jumpsteady, Insane Clown Posse et leur label en 2000.

Juggalos est le nom des fans de Insane Clown Posse.

HISTOIRE DE L’ICP

ICP a été formé par Violent J, de son vrai nom Joseph Bruce, et Shaggy 2 Dope, de son vrai nom Joseph Utsler.

ICP exploite un label de musique appelé Psychopathic Records et orchestre également le rassemblement.

Fondé à Detroit au début des années 1990, ICP est connu pour avoir créé son propre univers musical connu sous le nom de Dark Carnival.

Les personnages introduits sur chacun des albums du duo ont leur propre scénario dans le Dark Carnival.

Certains des personnages incluent Ringmaster, le Grand Milenko et The Amazing Jeckel Brothers.

La musique dans le carnaval sombre, bien que violente, est censée servir de métaphore à l’oppression systématique, a rapporté Insider.

Les Juggalos soutiennent qu’ils ne supportent pas la violence.

Au lieu de cela, ils n’ont cessé de dire que leur communauté était synonyme d’amour et de paix.

En fait, la peinture faciale clown-Esque et même la pulvérisation de Faygo connue pour dominer le festival auraient aidé les membres de la communauté à se rapprocher.

GANG NON ​​TRADITIONNEL

Malgré le fait que la base de fans d’ICP existe depuis des décennies, les Juggalos restent perplexes pour le reste de la société.

En 2011, le FBI a désigné la communauté Juggalo comme un gang non traditionnel dans le cadre de son évaluation nationale de la menace des gangs.

Au cours de cette évaluation, le FBI a déterminé qu’il y a environ un million de personnes qui s’identifient comme Juggalos et Juggalettes, ou femmes Juggalos.

ICP, les Juggalos et même l’ACLU ont intenté des poursuites et contesté cette désignation.

Mais le duo a continué à animer le festival et à faire de la musique.

