Inside Doc Martin, la star du mariage de Caroline Caplan avec le méchant d’EastEnders qu’elle a rencontré sur The Bill alors que l’émission ITV est annulée

Les FANS de Doc Martin sauront que Caroline Catz a joué Louisa Glasson dans le drame emblématique d’ITV au cours des 17 dernières années.

Mais ce que beaucoup ne savent peut-être pas, c’est qu’elle a un autre lien dramatique dans sa vraie vie – car elle est mariée à un ancien méchant d’EastEnders.

polycopié

Caroline Caplan est mariée à un autre acteur dramatique[/caption]

L’actrice Caroline, 51 ans, dont le vrai nom de famille est Caplan, est mariée à un autre favori de la série télévisée, Michael Higgs, qui a joué Andy Hunter dans le feuilleton BBC One.

Heureusement, elle n’a pas été rebutée par son apparence criminelle à l’écran, avec son personnage à la tête de « The Firm » après le meurtre de Jack Dalton.

L’heureux couple, qui s’est marié en 2007, s’est rencontré sur le tournage de The Bill – où Caroline a joué Rosie Fox pendant deux ans.

Son futur mari a représenté PC Eddie Santini au cours de la même période de deux ans – et après avoir sympathisé en coulisses, le couple a commencé à sortir ensemble.

Carlton

Le couple s’est rencontré sur le tournage de The Bill il y a vingt ans[/caption]

Alamy

Son mari a joué le méchant d’EastEnders Andy[/caption]

Depuis, Caroline et Michael ont accueilli deux enfants, Sonny, 20 ans, et Honour, 15 ans.

En plus de The Bill, Caroline a joué dans de nombreuses autres émissions, notamment DCI Banks, Agatha Christie’s Marple et la sitcom BBC One I Want My Wife Back.

L’actrice a joué pour la première fois dans la comédie dramatique médicale Doc Martin en 2004, et a conservé son rôle pendant les neuf saisons de la série emblématique.

Elle joue aux côtés de l’acteur principal et mari à l’écran Martin Clunes, qui a récemment révélé que la série serait annulée après sa dixième saison.

Pennsylvanie

Martin Clunes a récemment confirmé que Doc Martin ne reviendrait pas[/caption]

En septembre, Martin a encouragé les fans à dire que « toutes les bonnes choses ont une fin » alors qu’il parlait du départ de la série sur Loose Women.

Il a déclaré via un lien vidéo: « Toutes les bonnes choses ont une fin, et je suis sûr qu’il y a beaucoup de gens qui ne sont pas fans de la série qui pensent que c’est terriblement répétitif de toute façon. Mais nous nous efforçons de ne pas nous répéter.

«Je pense juste que nous avons en quelque sorte tout fait. Je veux dire, ce serait tellement bien de continuer en quelque sorte, mais je ne pense pas que nous puissions le garder aussi bon.

Martin, qui a remporté le gong du meilleur acteur aux TV Choice Awards pour son rôle de Doc Martin, a ajouté : « Nous avons un casting si charmant, et cela fait 16 ans.

Nous croisons tous en quelque sorte les enfants les uns des autres tous les deux ans et les regardons grandir et s’épanouir, et juste être là-bas [Cornwall, where the show is filmed] est céleste.

Document de presse ITV

Caroline a joué Louisa dans le drame pendant les neuf saisons[/caption]





Martin et sa femme Philippa Braithwaite, qui est productrice, avaient précédemment déclaré dans un communiqué : « Nous avons adoré faire neuf séries de Doc Martin.

« Lorsque nous avons lancé la série en 2004, nous n’aurions jamais pu imaginer à quel point nos fidèles téléspectateurs aimeraient le grincheux Doc comme ils l’ont fait.

« La série a des fans avides au Royaume-Uni et dans le monde entier et nous sommes ravis que Doc Martin ait dépassé les cotes à chaque fois.

« Cependant, après 16 ans, nous pensons maintenant que le moment est venu de dire au revoir à Portwenn, nous ferons donc la 10e et dernière série en 2021 et nous sommes très impatients de retourner à Cornwall pour la filmer. »