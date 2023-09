Inside Coronation Street met en vedette la dispute furieuse de Tina O’Brien et Ryan Thomas avant de s’en prendre à un ex « cruel et menteur »

La star de CORONATION Street, Tina O’Brien, a porté un coup sauvage à son ex-petit ami Ryan Thomas dans une publication furieuse sur Instagram – après une dispute flamboyante.

Dans le message désormais supprimé, l’actrice de Sarah Platt, Tina, 40 ans, a partagé une citation sur les « pères narcissiques tyranniques ».

La citation définit le trait de personnalité négatif comme « un tyran – une personne arrogante, cruelle et menteuse. C’est un tyran totalement ancré dans son monde grandiose et qui insiste pour que chacun suive ses ordres.

« Il est émotionnellement violent et peut causer des dommages émotionnels importants à tous les membres de la famille. Malheureusement, ses comportements rendent les relations au sein d’une famille toxiques et peuvent causer des blessures à vie.

Puis, dans ses propres mots, elle a ajouté : « Heureusement, pas mon père… mais un père que je connais très bien… qui résonne profondément. »

Le Sun peut révéler que le poste de coupe est intervenu après une dispute torride entre les ex au téléphone.

Une source nous a déclaré : « Tina a eu une dispute flamboyante avec Ryan au téléphone à propos de leur fille – qui s’est terminée par le raccrochement. Ils parlent rarement de nos jours parce qu’ils ont tendance à s’affronter.

Le Sun a contacté les représentants du couple pour commentaires.

Le dernier incident entre les deux fait suite à des accusations d’une agression nocturne l’année dernière au cours de laquelle Tina aurait brisé la voiture de Ryan avec une batte de baseball.

Ryan, 39 ans, et Tina ont stupéfié leurs fans lorsqu’ils se sont séparés en 2009, juste un an après avoir eu leur fille, Scarlett, 13 ans, actrice de Waterloo Road.

Tina a ensuite épousé Adam Crofts, avec qui elle a un fils appelé Beau, en 2018, après sept ans de vie commune, et ils ont invité Ryan au mariage.

Célébrité Le gagnant de Big Brother, Ryan, avait déjà chanté les louanges d’Adam en tant que beau-père.

Il a déclaré : « Adam est cool, c’est juste un gars adorable. »

« En tant que beau-père dans la vie de Scarlett, j’ai décroché le jackpot. Elle l’adore.

Parlant de sa relation avec son ex dans le passé, Tina a déclaré : « Cela a pris beaucoup d’années et je me suis beaucoup mordu la langue. Sérieusement, c’est principalement à cause d’Adam et Ryan.

« Cela aide que tout le monde ait évolué et se trouve dans un endroit heureux. Ryan est vraiment heureux et nous sommes heureux, donc il n’y a aucun problème.

« Pour le bien de Scarlett, cela valait la peine de préserver [our relationship] et choisir nos batailles.

Tina semblait également entretenir d’excellentes relations avec la fiancée de Ryan, Lucy Mecklenburgh.

Mais les choses se sont gâtées entre les familles recomposées ces dernières années.

Une source a déclaré : « Ryan et Tina ont une relation difficile. Ils ne sont pas en bons termes et la tension est à son comble.

Tina, qui a joué Sarah pour la première fois sur les pavés en 1999, a commencé datation Ryan en 2003 après sa séparation de l’acteur de Corrie Bruno Langley, qui jouait le frère à l’écran de Ryan, Todd Grimshaw.

Elle avait déclaré à l’époque qu’elle et Ryan étaient « pour de bon », ajoutant : « Nous serons ensemble pour toujours, croisons les doigts. Je ne me vois pas avec quelqu’un d’autre.

Ils ont eu une romance à l’écran deux ans plus tard alors que Sarah tombait amoureuse du mécanicien Jason Grimshaw.

Le couple devait se marier en 2007, mais Sarah a été abandonnée à l’autel. Elle a quitté la série plus tard cette année-là.

Tina et Ryan se sont ensuite séparés en 2009. S’ouvrant plus tard cette année-là, Tina a révélé : « Il a dit qu’il ne m’aimait plus. Ce sont ses mots. J’étais dévasté. »

