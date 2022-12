Inside Beyond The Yorkshire Farm La vie hors écran de la star Reuben Owen – de la petite amie Sarah à la renommée de TikTok

CLIVE et son fils Reuben ont reçu leur propre émission de téléréalité, Beyond the Yorkshire Farm: Reuben & Clive, qui voit le couple voyager au-delà de leur ferme isolée dans les Yorkshire Dales – alors qu’ils se lancent dans une nouvelle aventure.

Cela vient après qu’Amanda et Clive Owen ont annoncé leur séparation après 21 ans de mariage plus tôt cette année, voyant la fin du documentaire familial.

Reuben est le fils aîné d'Amanda et Clive Owen

Reuben sort avec Sarah Dow qui est présentée dans Beyond The Yorkshire Farm aux côtés de papa Clive

Dans le dernier épisode de la série, les fans ont pu voir une autre facette du fils aîné d’Amanda Owen, Reuben.

Reuben est le fils aîné d’Amanda et Clive Owen. Le jeune de 18 ans a figuré dans Our Yorkshire Farm après avoir réussi son GCSE – alors qu’il commençait un apprentissage de mécanicien.

Les téléspectateurs l’ont vu réparer des machines à Ravenseat Farm dans la quatrième série du programme populaire de Channel 5.

Reuben est en couple avec Sarah Dow, qui sera présentée dans sa nouvelle émission aux côtés de papa Clive.

Il n’y a pas beaucoup d’informations sur la façon dont le couple s’est rencontré, mais on pense qu’ils ont commencé à se fréquenter au début de l’année.

Malgré une relation privée, Reuben partage souvent des clichés de la paire sur son Instagram.

En juin, Reuben a célébré son sixième anniversaire en partageant une série de jolis clichés d’eux ensemble. Avec la légende : “Je n’arrive pas à croire que tu m’as supporté pendant 6 mois. #votrelégende #ily.

L’aîné des Owen clang est régulièrement actif sur les réseaux sociaux car il informe souvent ses abonnés de ce qu’il fait avec des amis.

Et quand il ne passe pas de temps avec sa petite amie Sarah, il sort avec son compagnon Tom.

Reuben a partagé une photo avec Tom tous deux assis sur des vélos avant de partir faire un tour à la ferme. Il a légendé la photo: “Enfin, j’ai récupéré les vélos.”

La star de Channel 5 a gagné un large public sur TikTok alors qu’il partage des clips de lui en train de réparer des motos hors route, d’effectuer des cascades et des tours.

L’une de ses vidéos qui le montrait conduisant en eau profonde sur son vélo d’escouade s’est avérée populaire lorsqu’elle est devenue virale – obtenant plus de 300 000 vues sur la plateforme de médias sociaux.

La série suit Reuben et papa Clive alors qu'ils vont au-delà de leur ferme des Yorkshire Dales et se lancent dans une nouvelle aventure