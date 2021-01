Bien sûr, cela aide qu’elle s’amuse en cours de route. « Je suis ravi de m’amuser, d’abord et avant tout, parce que j’ai appris que le plaisir est très, très important. Et je suis ravi de créer quelque chose dont je suis vraiment, vraiment fier, pour être honnête », a déclaré Singh. « Je ne veux pas seulement faire un show de dope avec des invités de dope et le rendre vraiment drôle. Je veux en être vraiment fier, et je peux dire que nous le faisons en ce moment. »

Comme le dit Singh, sa mission est claire comme du cristal. «Écoutez, mon objectif est très, très simple», dit-elle. « Il s’agit de créer un chemin pour que deux puissent aller à quatre peuvent aller à six ou huit. C’est mon seul objectif, et je n’ai pas d’autre objectif. Ce sont mes objectifs: m’amuser, être fier, ouvrir la voie. »

Mission accomplie, dirions-nous. Et juste à temps.

Un peu tard avec Lilly Singh diffusé du lundi au vendredi à 1h35 sur NBC.

