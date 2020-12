Les décorations de Noël sont un choix personnel. Mais quand il s’agit de célébrités, il est rare que le choix soit personnel. Et la récente célébrité à brûler sous le regard des critiques des médias sociaux était l’actrice hollywoodienne Jennifer Aniston, qui a fait beaucoup de bruit en ligne après avoir partagé une photo d’une décoration d’arbre de Noël.

La simple boule en bois censée être accrochée à l’arbre de Noël portait l’inscription « Notre première pandémie 2020 ».

Aniston a publié l’image sur sa page Instagram et l’image s’est rapidement répandue sur d’autres plateformes.

La babiole a instantanément provoqué l’indignation sur les réseaux sociaux et Aniston, qui est généralement le chouchou des réseaux sociaux, a dû faire face à une marge de manœuvre considérable pour ce que beaucoup considéraient comme une tentative de clarifier la pandémie.

Beaucoup ont estimé qu’à la suite de la pandémie, qui a emporté plus de 1,77 million de vies à travers le monde en l’espace d’un an, la décoration de Noël d’Aniston était un peu «sourde». Les critiques des choix de décor festifs discutables d’Aniston ont également conduit à un débat sur la façon dont plusieurs «célébrités» n’étaient pas affectées par le chaos de la pandémie et que le morceau de coronavirus– la décoration sur le thème n’était que la preuve.

Ils font. Ils ne sont pas du tout affectés par cela. Ils sortent encore, voyagent, gagnent de l’argent. Ensuite, postez des trucs comme celui-ci en essayant de donner l’impression qu’ils sont liés avec nous et tout ce que cela montre, c’est qu’ils ne le font pas. – soleil (@iipeppermintt) 26 décembre 2020

Les fans, bien sûr, ont sauté à la défense d’Aniston et ont demandé aux gens de « se calmer ».

Beaucoup ont affirmé qu’il n’y avait pas de quoi être fou comme en effet, le copains L’acteur avait voulu dire la boule comme une façon sarcastique d’accepter et de reconnaître – à bien des égards – l’année sans précédent que nous avons vécue en 2020.

C’est drôle comment jennifer aniston a sensibilisé depuis le début de la putain de pandémie et que les gens ne comprennent toujours pas son sarcasme avec un ORNEMENT. comme… vous voulez juste l’annuler pour quoi que ce soit, la laisser respirer. – gab (@aniistonn) 26 décembre 2020

Mais les opposants ne sont pas convaincus.

«Sarcastique ou pas, cette pandémie a été directement attribuée à la PERTE D’EMPLOIS, DE LOGEMENT ET DE TOUTE LA FAMILLE F * CK * NG. tirer le meilleur parti d’une situation difficile est tout à fait acceptable, mais minimiser la gravité d’une PANDÉMIE F * CK * NG est inacceptable, ‘F * CK U #Jennifer Aniston ignorant B * TCH pic.twitter.com/BgCL3yduwH – JudyJu (@ judyju18) 26 décembre 2020

Eh bien, sarcasme ou non, l’incident prouve que les internautes sont à peu près prêts à se mettre en colère contre tout, surtout pendant les vacances.