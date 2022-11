Insensible aux scandales, l’ancien parti malaisien cherche à gagner dans les sondages

KUALA LUMPUR, Malaisie (AP) – Le livre de jeu est le même pour la grande fête malaisienne.

En vue d’un retour en force dans une course électorale bondée le 19 novembre, l’Organisation nationale malaise unie a vanté “la stabilité et la prospérité” dans un manifeste chargé de mesures populistes allant des réductions d’impôts et des aides en espèces à certaines réformes.

Autrefois une force omnipotente reconnue pour avoir développé et modernisé la Malaisie, la colère suscitée par la corruption du gouvernement a conduit à sa défaite inimaginable lors des sondages de 2018. Il a rebondi en 2020 dans le cadre d’un nouveau gouvernement, mais les liens avec ses alliés se sont détériorés et l’UMNO cherche à retrouver son mandat.

En sa faveur se trouve une opposition fracturée et un électorat qui en a assez des troubles politiques, de la hausse de l’inflation et du ralentissement de l’économie. D’un autre côté, l’UMNO fait face à un déficit de confiance après que ses principaux dirigeants ont été accusés de corruption. Il n’a pas réussi à se débarrasser de sa culture de clientélisme et de recherche de rente, et les querelles internes représentent un défi. Il existe également une réaction publique potentielle pour la convocation d’élections anticipées malgré les risques d’inondations dues aux pluies de mousson.

La campagne de réforme au sein du parti est passée au second plan après avoir récupéré le gouvernement 22 mois seulement après sa défaite électorale, a déclaré Amir Fareed Rahim, directeur de la stratégie du cabinet de conseil en affaires publiques et risques politiques KRA Group.

“Les visages (UMNO) au sommet sont plus ou moins toujours les mêmes, ce qui signifie qu’il y a toujours des problèmes de perception négative et un déficit de confiance avec le public”, a-t-il déclaré.

L’UMNO dirige le Barisan Nasional, ou la coalition du Front national, qui a gouverné depuis l’indépendance de la Malaisie vis-à-vis de la Grande-Bretagne jusqu’en 2018. C’était le dirigeant de facto du pays, le président de l’UMNO occupant le poste de Premier ministre.

Les sondages décisifs de 2018 ont suscité l’espoir de réformes alors que des dirigeants autrefois puissants de l’UMNO ont été emprisonnés ou traduits en justice pour corruption. L’ancien Premier ministre Najib Razak est devenu le premier dirigeant malais emprisonné, pour une affaire liée au pillage massif du fonds d’investissement public 1Malaysia Development Berhad qui a conduit à l’éviction de son parti. La femme de Najib est également aux prises avec une peine de 10 ans pour corruption distincte.

Mais tout aussi étonnant que sa défaite a été le retour rapide de l’UMNO au pouvoir au début de 2020 après que des défections ont conduit l’alliance réformiste au pouvoir à s’effondrer.

Le pacte de frenemy de l’UMNO avec deux partis malais qui se disputent tous le soutien des électeurs malais ethniques a connu une agitation continue. Au total, la Malaisie a eu trois Premiers ministres depuis 2018. Au final, le Premier ministre Ismail Sabri Yaakob a cédé aux pressions de l’UMNO et a dissous le Parlement le mois dernier pour des sondages instantanés.

Ismail, un fonctionnaire de rang inférieur, a été le premier Premier ministre qui n’était pas un chef de l’UMNO, créant des factions au sein du parti. En effet, le président de l’UMNO, Ahmad Zahid Hamidi, se bat contre des dizaines d’accusations de corruption et le parti n ° 2 n’était pas un législateur fédéral.

Les chefs de l’opposition ont averti les électeurs que Zahid, qui a mené la pression pour des sondages anticipés, compte sur la victoire de sa coalition pour se tirer d’affaire dans son procès pour corruption et prendre ses fonctions de Premier ministre. Zahid s’est décrit lui-même et Najib, qui fait face à plusieurs autres procès au cours de la saga 1MDB, comme des victimes de persécutions politiques.

Bien que l’UMNO affirme qu’Ismail restera Premier ministre en cas de victoire, Zahid a consolidé son pouvoir en retirant des urnes huit hommes forts du parti alignés sur Ismail. Même si Ismail reste, les critiques disent qu’il sera un premier ministre boiteux.

“L’ambiguïté sur le poste de Premier ministre malgré les clarifications des dirigeants de l’UMNO est certainement une munition qui est utilisée assez efficacement par l’opposition et peut avoir un impact négatif sur la fortune électorale de BN”, a déclaré Amir du groupe KRA.

Zahid, 69 ans, a rejeté les allégations comme un stratagème désespéré des rivaux. Lundi soir, il a dévoilé le manifeste de sa coalition comme “pro-peuple, pro-réforme, pro-développement et donnant la priorité à l’inclusion”.

Zahid a promis que la pauvreté absolue deviendrait une chose du passé parce que son gouvernement donnerait de l’argent aux ménages pauvres pour s’assurer qu’ils ont un revenu mensuel de base de 2 208 ringgits (466 $). Le manifeste propose une réforme politique pour plus de responsabilité, une refonte du système éducatif et des incitations à adopter la diversité à l’école et sur le lieu de travail.

Les Malais forment les deux tiers des 33 millions d’habitants de la Malaisie et bénéficient de privilèges en matière d’emploi, de contrats et d’éducation dans le cadre d’un programme d’action positive vieux de plusieurs décennies qui a longtemps aliéné de grandes minorités chinoises et indiennes. Les critiques disent que le système a été abusé par les élites de l’UMNO pour s’enrichir, avec de gros contrats souvent accordés directement à des copains.

“Si l’UMNO gagne encore en 2022, cela dépeint l’omniprésence du réseau de patronage de l’UMNO”, a déclaré Ahmad Fauzi Abdul Hamid, analyste politique à l’Université des sciences de Malaisie. “Ce dont l’UMNO a besoin, c’est d’une nouvelle génération de dirigeants dont la conscience n’est pas liée aux intérêts des seigneurs de guerre qui se perpétuent de l’UMNO.”

Certaines enquêtes récentes ont montré que l’UMNO n’a pas gagné du terrain avec les Malais lors de plusieurs élections partielles récentes, et a gagné en grande partie en raison d’un faible taux de participation des électeurs de l’opposition.

Alors que l’opposition est divisée, l’UMNO fait également face à une scission dans sa base de soutien traditionnelle malaise et quelque 6 millions de jeunes nouveaux électeurs restent un joker.

Le leader de l’opposition Firebrand Anwar Ibrahim, également malais, est le principal challenger. Il purgeait une peine pour une accusation de sodomie qui, selon lui, était politiquement motivée lorsque son Alliance of Hope a remporté les élections de 2018, dirigée par l’ancien Premier ministre Mahathir Mohamad.

Mahathir est devenu le plus vieux dirigeant du monde à 92 ans après la victoire, et Anwar a été gracié par le roi du pays peu de temps après. Il devait succéder à Mahathir avant que leur gouvernement ne s’effondre. Le bloc d’Anwar promet une réinitialisation des politiques gouvernementales pour se concentrer sur les mérites et les besoins, plutôt que sur la race, et une bonne gouvernance pour brancher des milliards de dollars qui, selon lui, ont été perdus à cause de la corruption.

En outre, l’UMNO est également contestée par une coalition malaise dirigée par ses anciens alliés au gouvernement. Mahathir, 97 ans, se présente avec sa propre alliance malaise hétéroclite pour évincer un UMNO entaché de corruption.

L’analyste politique Ahmad Fauzi et quelques autres ont prédit un parlement suspendu qui pourrait voir de nouvelles alliances se former après les élections.

«C’est compétitif et difficile à prévoir étant donné les grands gardiens d’obstacles. Mais c’est à l’UMNO de perdre étant donné qu’il avait tout le dessus en termes de calendrier pour convoquer les élections », a déclaré Amir, l’analyste de KRA.

Eileen Ng, Associated Press