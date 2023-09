Insécurité alimentaire liée à la dysmorphie musculaire chez les jeunes : étude

Une étude évaluée par des pairs et menée par des chercheurs de l’Université de Toronto a révélé que les adolescents et les jeunes adultes confrontés à l’insécurité alimentaire présentaient des symptômes plus importants de dysmorphie musculaire, marqués par un désir important d’augmenter leur musculature et une insatisfaction musculaire accrue.

L’étude, qui, selon les chercheurs, est la première du genre à examiner le lien entre l’insécurité alimentaire et la dysmorphie musculaire, a tiré les données de plus de 900 participants à l’Étude canadienne sur les comportements liés à la santé des adolescents.

Selon l’étude publiée dans la revue Body Image, près d’un participant sur cinq en situation d’insécurité alimentaire présentait un risque clinique de dysmorphie musculaire.

« Les symptômes de la dysmorphie musculaire peuvent être omniprésents et avoir un impact grave sur le fonctionnement individuel, ce qui ne sera aggravé que si une personne souffre également d’insécurité alimentaire », auteur principal Kyle T. Ganson, professeur adjoint à la faculté de travail social Factor-Inwentash de l’Université de Toronto. , a déclaré dans un communiqué.

« Les résultats de notre étude soulignent l’importance de lutter de manière globale contre l’insécurité alimentaire, compte tenu de son impact multiforme sur la santé physique et mentale. »

L’insécurité alimentaire a été identifiée comme un déterminant social de la santé, des recherches antérieures soulignant fréquemment ses conséquences, notamment le stress, la dépression et la consommation de substances. De plus, l’insécurité alimentaire a été associée au développement de troubles de l’alimentation et à une insatisfaction corporelle accrue.

Les chercheurs ont découvert que la relation entre l’insécurité alimentaire et les symptômes de dysmorphie musculaire était particulièrement évidente dans deux domaines clés. Ils ont examiné la déficience fonctionnelle, où les individus éprouvaient des limitations dans leurs activités et fonctionnalités quotidiennes en raison d’une dysmorphie musculaire, et l’intolérance à l’apparence, où les individus éprouvaient une détresse accrue liée à des préoccupations en matière d’image corporelle et à une insatisfaction.

Les chercheurs ont découvert une relation entre l’insécurité alimentaire et les symptômes de la dysmorphie musculaire, en particulier dans deux domaines : la déficience fonctionnelle, où les activités quotidiennes étaient affectées, et l’intolérance à l’apparence, conduisant à une détresse liée aux problèmes d’image corporelle.

« Les personnes souffrant d’insécurité alimentaire et de dysmorphie musculaire peuvent dépenser de l’argent pour se nourrir vers des activités de musculation, comme des abonnements à une salle de sport et des compléments alimentaires pour le renforcement musculaire comme les protéines de lactosérum et la créatine », a expliqué Ganson.

Les auteurs de l’étude suggèrent que les personnes confrontées à l’insécurité alimentaire n’ont pas accès à des aliments de haute qualité essentiels au renforcement musculaire, comme les protéines maigres et les grains entiers.

Les chercheurs soulignent la nécessité d’interventions ciblées, compte tenu de leurs recherches antérieures mettant en évidence les préoccupations croissantes concernant l’insécurité alimentaire et la dysmorphie musculaire chez les jeunes Canadiens.



Le reportage sur cette histoire a été financé par le projet des journalistes afghans en résidence financé par Meta.