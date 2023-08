Inscrivez-vous pour un an d’hébergement Web WP Engine et obtenez 4 mois gratuits

Que vous cherchiez à vous promouvoir ou à promouvoir votre entreprise, avoir une forte présence en ligne est une nécessité absolue. Heureusement, il n’a jamais été aussi facile de créer soi-même un site Web, et en ce moment, c’est aussi beaucoup moins cher. WP Engine propose un hébergement Web et e-commerce WordPress, et lorsque vous utilisez le code promo WPE4FREE pour vous inscrire dès maintenant, vous bénéficierez de quatre mois gratuits. Vous devrez payer pour toute l’année à l’avance pour obtenir cette offre, mais cela pourrait vous faire économiser jusqu’à 1 400 $ selon votre plan. Il n’y a pas d’expiration définie pour cette offre, alors inscrivez-vous rapidement si vous ne voulez pas manquer ces économies.

WP Engine n’a pas tout à fait fait partie de notre liste des meilleurs services d’hébergement Web pour 2023, car il ne prend en charge que WordPress. Mais si c’est votre système de gestion de contenu préféré, alors c’est une offre que vous ne voudrez pas manquer. Le plan de base comprend la prise en charge d’un site Web avec jusqu’à 25 000 visites mensuelles, 10 Go de stockage et 50 Go de bande passante par mois. Les prix commencent à 240 $ pour l’année si vous ne souhaitez que l’hébergement WordPress, soit 120 $ de réduction sur le prix habituel. Si vous souhaitez également un support e-commerce pour votre site, le prix grimpe jusqu’à 288 $ pour l’année, ce qui vous permet d’économiser 144 $.

WP Engine vous permet également de personnaliser un peu votre plan, et vous pouvez passer à l’hébergement de plus de 30 sites avec plus de 400 000 visites mensuelles, avec des prix commençant à 2 320 $ pour les plans les plus avancés. Et tous les plans incluent une assistance 24h/24 et 7j/7, une sécurité spécifique à WordPress, des sauvegardes quotidiennes, 10 thèmes WordPress premium et bien plus encore.

Et si vous souhaitez découvrir d’autres services d’hébergement Web, nous avons rassemblé encore plus de bonnes affaires dont vous pouvez profiter dès maintenant.