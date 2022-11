Inscrivez-vous maintenant aux visites « Owl Watch » et aux randonnées « Owl Prowl » dans le comté de Will en décembre – Shaw Local

Greg DuBois, ornithologue et photographe, guidera deux tournées de photographie «Owl Watch» à Midewin National Tallgrass Prairie en décembre.

DuBois, vice-président de la Will County Audubon Society, partagera également ses connaissances sur les hiboux et la photographie lors de ces visites.

Le “Owl Watch” du 3 décembre est destiné aux vétérans de l’armée américaine et à leurs familles. Le second, le 10 décembre, s’adresse à “tous ceux qui aiment la nature et la photographie et souhaitent se connecter avec d’autres passionnés de plein air”, selon le communiqué de presse de Midewin.

Et le district de Forest Preserve du comté de Will organise plusieurs randonnées de hiboux «Owl Prowl» en décembre à divers endroits. Chaque randonnée mesure entre 0,5 mile et 2 miles de long “sur un terrain accidenté et naturel”, a déclaré la réserve forestière.

Inscrivez-vous aux randonnées sur le calendrier des événements sur reconnectwithnature.org.

Apprenez-en davantage sur les hiboux en vous inscrivant à une randonnée gratuite des hiboux du district de Forest Preserve du comté de Will en décembre. (Photo gracieuseté du Forest Preserve District of Will County)

La « Randonnée et feu de camp » aura lieu de 16 h à 18 h le 2 décembre au Musée de l’Isle à la Cache, à Romeoville. L’événement est ouvert à tous les âges. Apportez votre chaise de camping et votre couverture. Pour plus d’informations, appelez le 815-886-1467.

Une deuxième randonnée, «Owl Hike for Families», aura lieu de 17 h 30 à 19 h le 17 décembre à Lake Renwick Heron Rookery Nature Preserve, Plainfield. Pour plus d’informations, appelez le 815-722-9470.

Le «Holiday Owl Prowl» pour les 18 ans et plus aura lieu de 16 h à 18 h le 30 décembre à Messenger Woods Nature Preserve, Homer Glen. Pour plus d’informations, appelez le 708-946-2216.

Midewin a déclaré que les gens ont repéré «des hiboux des marais, des busards Saint-Martin et davantage d’oiseaux de proie des prairies indigènes» ces dernières années pendant les mois les plus froids à Midewin dans les zones où paissent les bisons.

Les gens aperçoivent généralement ces hiboux des marais, ainsi que d’autres oiseaux de proie indigènes, le long du sentier Bunker du groupe 63, du côté est de l’autoroute 53, a déclaré Midewin.

“Le meilleur moment pour chercher des hiboux à Midewin est en fin d’après-midi, juste avant le crépuscule, pendant les mois les plus froids de l’année”, a déclaré Dubois dans le communiqué de presse de Midewin.

Un hibou des marais survole le sentier du groupe 63 à Midewin National Tallgrass Prairie. Le sentier est situé près du début du sentier Iron Bridge. Photo de Ken Murphy. (Photo gracieuseté de Midewin National Tallgras Prairie)

Les deux visites “Owl Watch” se réuniront à 15 heures à leurs dates respectives au début du sentier Iron Bridge à Midewin.

Inscrivez-vous pour une visite photographique « Owl Watch » à Midewin, en appelant le 815-423-6370 ou en envoyant un e-mail à sm.fs.Midewin_RSVP@usda.gov.

SAVOIR PLUS

Selon Midewin National Tallgrass Prairie, les hiboux des marais ont

• Une envergure de 35 à 40 pouces

• 15 pouces de longueur

• Ailes et corps fortement striés

• Dessous des ailes et corps de couleur blanche à beige avec des rayures foncées

• Barres de couleur foncée sur leurs ailes

• Disque facial rond de couleur crème avec des taches oculaires foncées ; les yeux jaunes.