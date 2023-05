Inscrivez-vous maintenant aux ateliers d’été d’Indian Valley Theatre – Shaw Local

L’inscription est maintenant ouverte pour les ateliers d’été pour enfants et adolescents d’Indian Valley Theatre.

Les enfants qui entrent de la première à la sixième année présenteront le spectacle «May the Rock be with You», écrit par Alethia Hummel. Les cours auront lieu de 9 h à midi du 12 au 22 juin avec des représentations à 18 h 30 le 23 juin et à 14 h le 24 juin. La date limite d’inscription est le 5 juin.

Les cours de l’atelier pour adolescents pour ceux qui entrent en septième année jusqu’aux finissants se tiendront de 9 h à midi du 10 au 21 juillet. Le programme de cette année sera « The Absolutely True Tale of Robin Hood » écrit par Zoe Michaels, joué à midi et 6 : 30 h 22 juillet. La date limite pour s’inscrire est le 3 juillet.

Tous les cours et représentations ont lieu au Sandwich Opera House, 140 E. Railroad St. à Sandwich.

Les étudiants doivent assister à tous les cours ainsi qu’aux performances finales des étudiants. Le coût est de 90 $ par enfant.

Visitez le site Web de l’IVT indianvalleytheatre.com/info-sign-ups pour un lien vers la page de l’atelier pour s’inscrire et payer. Les demandes par courrier ne sont pas disponibles cette année.

Pour toute question concernant l’inscription, envoyez un message via la page Facebook d’IVT ou envoyez un e-mail à [email protected].

Indian Valley Theatre est une organisation à but non lucratif de l’Illinois dédiée à l’appréciation et au développement des arts de la scène dans la région de Fox Valley.