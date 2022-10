Inscrivez-vous maintenant au programme Flags of Valor 2022 de Yorkville – Shaw Local

Le service des parcs et loisirs de Yorkville accepte actuellement les inscriptions au programme Flags of Valor 2022.

Le programme Flags of Valor rend hommage aux anciens combattants, aux militaires et aux premiers intervenants qui servent actuellement le pays ou commémore ceux qui ne sont plus avec nous.

Pour un don de 30 $, les familles recevront une étiquette et un ruban commémoratifs en l’honneur ou à la mémoire d’un ancien combattant spécial ou d’anciens combattants. De plus, un drapeau américain sera placé dans le Town Square Park de Yorkville du 1er novembre jusqu’à la Journée des anciens combattants. Tous les profits du programme profitent à la Yorkville American Legion.

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, visitez yorkville.il.us/flagsofvalor ou appelez le 630-553-4357.