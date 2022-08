Inscrivez-vous maintenant à la marche/course Min’s Mississippi Memorial – Shaw Local

THOMSON — La 28e marche/course annuelle Min’s Mississippi Memorial Walk/Run aura lieu le samedi 3 septembre à Thomson. L’événement de 4 milles commence à 8 heures du matin à l’extrémité ouest de la rue Main, après le terrain de camping de la chaussée Thomson, sur un bitume plat, pittoresque et champêtre.

Chaque mile sera clairement et précisément indiqué avec un marqueur de mile et une station d’eau. Les participants apprécieront la bonne compagnie, de délicieuses pâtisseries et des fruits.

La préinscription à la course est de 13 $ (9 $ pour le t-shirt seulement) jusqu’au 26 août. Les frais de préinscription comprennent un t-shirt et permettent également aux participants de participer à des tirages pour des prix de présence. Tous les frais d’inscription tardive ou le jour de la course seront de 15 $, et les chemises ne seront disponibles que jusqu’à épuisement des stocks (10 $ pour une chemise seulement).

L’inscription le jour de la course est de 7 h à 7 h 45. Les classes de course comprennent : huit ans et moins, 9-12, 13-16, 17-20, 21-30, 31-39, 40-49, 50-59, 60+ , 200 livres et plus. Amis amicaux, poilus, canins, sont les bienvenus. cependant, si un chien devient méchant ou agressif, le propriétaire sera invité à partir.

L’argent recueilli lors de l’événement ira au Fonds de bourses d’études commémoratives Melinda Ann Wilkinson. Ce fonds fournit une aide financière aux personnes âgées méritantes diplômées de Thomson, qui fréquentent un collège dans le domaine de l’aide aux autres.

Les formulaires d’inscription aux courses sont disponibles dans les commerces locaux, sur www.facebook.com/MinsWalkRun ou en contactant Melody Wilkinson.

Melinda Ann Wilkinson était une fille Thomson de 14 ans qui a été assassinée en 1995. Au moment de sa mort, elle était une étudiante d’honneur et une athlète à l’école secondaire Thomson.