Inscrivez-vous à tous les nouveaux laboratoires de Google

Google a ouvert des listes d’attente pour ses derniers laboratoires, y compris Laboratoires de recherche, Projet Tailwindet MusiqueLM. Si vous avez manqué le E/S Google keynote, où Google a mis en lumière chacun de ces nouveaux projets, permettez-moi de vous renseigner.

Search Labs est une combinaison de nombreuses choses différentes, mais pour commencer, il y a le SGE (Search Generative Experience) qui fournit des aperçus et des suggestions de suivi alimentés par l’IA, ainsi que des raccourcis Ajouter à la feuille et des conseils de codage pour les développeurs. Pour tous les professionnels occupés, il y a Laboratoires d’espace de travail qui introduit l’intelligence artificielle dans Workspace, comme la rédaction de suggestions dans Google Docs et Gmail.

Personnellement, les deux qui ont retenu mon attention sont Project Tailwind et MusicLM. Tailwind est un ordinateur portable AI, alimenté par les notes et les sources des utilisateurs, tandis que MusicLM peut transformer des descriptions textuelles en morceaux de musique écoutables.

S’inscrire

Suivez les liens ci-dessous pour vous inscrire sur les listes d’attente. Espérons que Google commence à ajouter des personnes rapidement. J’ai vraiment besoin d’accéder à MusicLM tout de suite.

// Google [2]