Inscrivez-vous à Commons Confidential – Le nouveau bulletin d’information sur les potins politiques de The Independent de John Rentoul – uniquement pour les abonnés Premium

jeJe suis ravi de vous parler de ma toute nouvelle newsletter, exclusive aux abonnés de The Independent, lancée en octobre 2023 pendant la saison des conférences.

Il s’appelle Commons Confidential et constitue mon guide d’initié sur les intrigues et les ragots parmi les politiciens et leurs conseillers, ainsi qu’une tentative de comprendre les personnalités et les intérêts derrière les gros titres.

Normalement, je le glane depuis mon perchoir dans le dédale de bureaux derrière la tribune de la presse de la Chambre des communes. Mais pendant les deux premières semaines, je vous apporterai des renseignements recueillis dans le cirque ambulant des conférences des partis : d’abord les conservateurs à Manchester, puis les travaillistes à Liverpool.

L’objectif est qu’il soit différent du courrier électronique quotidien View From Westminster, qui est un tour d’horizon de l’actualité avec une touche d’opinion ; Commons Confidential dévoilera davantage les rouages ​​cachés de ma vie au cœur de la politique – ou, du moins, ma vie aux premières loges de l’émission.

Voici un avant-goût de la toute première édition.

