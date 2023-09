Inscriptions ouvertes pour les étudiants entrepreneurs à partir de cette date, sachez comment postuler

Shark Tank India S3 Campus Special vise à nourrir la prochaine génération d’entrepreneurs indiens dans les établissements d’enseignement du pays.

Shark Tank, qui a connu un immense succès dans toutes ses éditions dans le monde, a pris d’assaut le pays avec sa tranche indienne. Après avoir reçu un soutien indéfectible au cours des deux premières saisons, la série qui a été un phare d’autonomisation et de rêves pour les Indiens, placera la barre encore plus haut dans la saison 3. Dans le cadre d’une initiative unique en son genre, la série est prête. d’ouvrir ses portes aux étudiants entrepreneurs âgés de 18 ans et plus avec l’annonce « Shark Tank India S3 Campus Special ». Les inscriptions pour les étudiants entrepreneurs devraient toutes ouvrir à partir du 12 septembre exclusivement sur Sony LIV.

En leur offrant une plate-forme pour présenter leur créativité, Shark Tank India S3 Campus Special permettra aux étudiants âgés de 18 ans et plus, qui attendent que leurs idées commerciales soient vues et entendues, de se connecter avec des étudiants entrepreneurs, investisseurs et experts en affaires et entrez dans un monde d'opportunités infinies.





Embarquez pour ce voyage et voyez vos rêves prendre leur envol ! Voici comment plonger dans le réservoir :

ÉTAPE 1 – SAISIR L’OPPORTUNITÉ : DEMANDE EN LIGNE

Téléchargez ou mettez à jour l’application Sony LIV ou connectez-vous à Sonyliv.com pour remplir le formulaire d’inscription Shark Tank India Saison 3. Applicable uniquement aux étudiants âgés de 18 ans et plus inscrits dans des collèges menant à un diplôme ou à un MBA et disposant d’une pièce d’identité universitaire valide qu’ils doivent télécharger sur le portail Campus Special. Fournissez une description captivante de votre idée d’entreprise, en soulignant son caractère unique et son potentiel. Vous passerez à l’étape suivante si votre idée attire l’attention de l’équipe Shark Tank India.

ÉTAPE 2 – FAIRE UN IMPACT : LE PITCH

Vous pouvez télécharger votre argumentaire vidéo de trois minutes pour convaincre l’équipe de Shark Tank India pourquoi votre idée d’entreprise mérite son investissement. Démontrez ce qui vous distingue et pourquoi vous êtes prêt à réussir. Votre argumentaire déterminera si vous avez ce qu’il faut pour faire partie de la saison 3 de Shark Tank India.

ÉTAPE 3 – RELEVER LE DÉFI : L’AUDITION

Ceux qui réussiront la sélection initiale seront confrontés à un processus d’audition rigoureux. Présentez votre idée d’entreprise à l’équipe de Shark Tank India, qui évaluera votre potentiel et sélectionnera les candidats les plus prometteurs. Cette audition est une étape cruciale vers la réalisation de vos aspirations dans le monde de l’entrepreneuriat.

ÉTAPE 4 – LE DÉFI ULTIME : SHARK TANK INDIA

Préparez-vous au test ultime de détermination et de résilience. Les participants sélectionnés, appelés Pitchers, entreront dans le Tank, face au célèbre panel de Requins. Ces investisseurs expérimentés évalueront, analyseront et feront des offres en fonction de votre argumentaire final. Préparez-vous à négocier, à saisir les opportunités et à conclure l’affaire de votre vie !

« Sirf carrière nahi, apna dream launch kijiye », en vous inscrivant à Shark Tank India Saison 3 Campus Special uniquement sur Sony LIV !