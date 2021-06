Inscriptions de 16 athlètes rejetées

Les inscriptions de pas moins de 16 athlètes, dont cinq dans l’épreuve masculine du 1500 mètres, ont été rejetées par la Fédération indienne d’athlétisme (AFI) pour le Grand Prix d’Inde IV, une compétition de qualification olympique lundi.

L’AFI a fixé des critères d’entrée de base dans chacune des épreuves programmées au programme.

Quatre coureurs de 400 m et trois lanceurs de javelot n’ont pas non plus réussi à s’inscrire à l’épreuve d’une journée.

Deux lanceurs de poids et un coureur d’obstacles de l’Uttar Pradesh ont également été déclarés inéligibles pour ne pas avoir atteint la note de qualification de l’AFI.

L’AFI a également établi des normes d’entrée pour les championnats nationaux d’athlétisme inter-États, qui doivent se tenir ici à partir du 25 juin.

Normes d’inscription pour l’IGP IV :

Hommes : 400 m (47,70 secondes), 1500 m (3 minutes 52 secondes), 400 m haies (52,00 secondes), 3000 m steeple (9 minutes 0,08 secondes), saut en longueur (7,35 mètres), triple saut (15,50 m), lancer du poids ( 17m), lancer du javelot (75m), relais 4x400m

Femmes : 100 m (12,00 secondes), 200 m (24, 40 secondes), 400 m (56,00 secondes), 1500 m (4 minutes 30 secondes), 5000 m (16 minutes 52 secondes), lancer du disque (45 m), lancer du javelot (46, 50 m ), relais 4x100m

