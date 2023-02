Inscriptions au printemps au Sauk Valley Community College en hausse par rapport à l’année dernière – Shaw Local

DIXON – Le nombre d’étudiants inscrits au Sauk Valley Community College a légèrement augmenté pour le semestre de printemps.

L’effectif du printemps a augmenté de 0,3% par rapport au semestre de printemps précédent, tandis que le nombre total d’heures de crédit a augmenté de 3,2%, selon les données de janvier récemment présentées au conseil d’administration de Sauk.

Les inscriptions totales ont totalisé 1 479 étudiants, contre 1 474 l’année dernière et 1 283 en 2021.

L’inscription des hommes a connu une augmentation considérable des heures de crédit, de 13,8 % ou 587 heures.

Les inscriptions payantes ont augmenté de 7,4% par rapport au semestre de printemps précédent, avec les inscriptions les plus élevées dans les cours d’enseignement général.

Les inscriptions d’étudiants à temps partiel – ceux inscrits à moins de 12 heures-crédits – ont diminué de 9,8 % en nombre d’heures et de 5,5 % en nombre d’heures-crédits, tandis que les inscriptions d’étudiants à temps plein ont augmenté de 10,7 % en effectifs et de 9,8 % en nombre d’heures-crédits.

Il y a également eu une augmentation de 10,2 % après la COVID pour les cours de jour, mais une diminution de 5,4 % d’heures créditées pour les cours en ligne.

Les inscriptions d’étudiants non traditionnels pour les 24 ans et plus ont diminué de 14,5 % en nombre d’effectifs et de 7,5 % en nombre d’heures-crédits, tandis que les inscriptions d’étudiants traditionnels ont augmenté de 7,2 % en effectifs et de 8,7 % en nombre d’heures-crédits.

Les inscriptions d’étudiants de première génération ont augmenté de 1,9 %.

Les inscriptions récentes aux diplômés du secondaire ont augmenté de 20 % en termes d’effectifs et de 19,2 % en nombre d’heures-crédits. L’inscription à double crédit/double est en baisse de 10,7 % en termes d’effectifs et de 5,5 % en heures de crédit.