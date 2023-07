Inscription ouverte pour les cours d’automne en cours au College of DuPage – Shaw Local

L’inscription ouverte se poursuit pour les cours d’automne au College of DuPage.

Le trimestre d’automne commence le 21 août et comprend une session de 16 semaines, deux sessions de 12 semaines et deux sessions de huit semaines. Les offres de cours comprennent un mélange de cours en ligne en personne, hybrides, virtuels et traditionnels, selon le communiqué de presse.

Les étudiants des cours hybrides visitent le campus pour des laboratoires, des studios ou des travaux cliniques, avec un apprentissage supplémentaire requis en ligne. Les cours en ligne, quant à eux, sont basés sur Internet, dispensés hors campus et respectent les délais de l’instructeur et les résultats d’apprentissage désignés. Les étudiants interagissent les uns avec les autres principalement par le biais de forums de discussion et de messages écrits.

Les réunions de classe virtuelles permettent aux étudiants d’interagir avec les professeurs et leurs pairs dans un format à distance. Ils se déroulent entièrement en ligne en temps réel à des jours et heures spécifiés à l’aide d’un logiciel de chat vidéo.

Pour postuler à COD, visitez https://www.cod.edu/admission/index.aspx