Inscription ouverte pour les cours d’automne au MCC – Shaw Local

L’inscription est ouverte pour l’inscription au semestre d’automne au McHenry County College, qui commence le 14 août.

Le collège propose des programmes professionnels et techniques, des diplômes d’associé et des dizaines de cours facilement transférables.

Il offre cet automne de nouveaux programmes en justice pénale, notamment des certificats en police, en criminalistique informatique, en répartiteur d’urgence et en justice pénale générale. Tous les certificats sont cumulables, ce qui signifie qu’ils comptent pour le diplôme AAS de justice pénale si les étudiants choisissent de poursuivre leurs études.

Plusieurs cours rarement offerts sont également disponibles, comme une version en personne de l’histoire des femmes et plusieurs cours en espagnol, y compris la conversation et la composition en espagnol avancé et l’espagnol pour les locuteurs natifs.

Le MCC offre une variété de bourses, de subventions et de plans de paiement pour aider les étudiants à payer leurs études. Les ressources financières peuvent être trouvées à mchenry.edu/payingforcollege.

Visite mchenry.edu/start s’inscrire.