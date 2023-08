Inscription en ligne ouverte pour Morrison’s Paint the Town – Shaw Local

MORRISON- Peindre la villele festival familial des arts visuels de Morrison, revient le samedi 16 septembre, offrant 1 700 places pour peindre dans les rues du centre-ville.

Le centre-ville entier sera à nouveau transformé en une toile extérieure de carrés de 5 pieds prêts à recevoir les expressions créatives des enfants, des familles, des amis et des artistes de tous âges. La musique et la nourriture sont la toile de fond d’une journée à peindre la rue.

Cette année, l’organisation créatrice de Paint the Town, Children’s Art Preservation of Morrison, rend hommage à Bob Ross, créateur et animateur de la longue série de peintures PBS « The Joy of Painting ».

Pendant plus d’une décennie, Ross était un incontournable de la télévision publique, où les téléspectateurs se connectaient, suivaient et apprenaient à peindre. Dans les rediffusions, Ross a inspiré les nouvelles générations à exprimer leur créativité. Son approche détendue et presque consciente de l’apprentissage de la peinture a conduit à des rossismes emblématiques tels que « petits arbres heureux » et « Il n’y a pas d’erreurs, juste des accidents heureux ».

Le t-shirt de l’événement de cette année présente une ressemblance avec Ross, un clin d’œil à son inspiration et à son talent artistique.

Pour des frais de 20 $, qui passeront à 25 $ après 11 h le samedi 17 septembre, les gens peuvent s’inscrire pour peindre un chef-d’œuvre seul ou avec un ami. Les participants reçoivent un carré de 5 pieds sur 5 pieds dans la rue et un sac d’événement contenant toutes les fournitures nécessaires pour peindre : un ensemble de peinture à la détrempe à base d’eau de couleur primaire plus du noir et blanc, un pinceau étroit pour la doublure et un pinceau large pour le remplissage, de la craie pour dessiner, des tasses, des agitateurs et des instructions pour mélanger les couleurs, un t-shirt de l’événement et des cadeaux de sponsors. Les commanditaires locaux et régionaux aident à réduire les frais d’inscription.

Les amis peuvent s’inscrire pour peindre ensemble ou assembler un groupe de carrés adjacents pour faire une plus grande toile. Il y aura également un nombre limité d’espaces circulaires disponibles. CAPA demande que plusieurs participants s’inscrivent ensemble pour réserver des cases adjacentes. Pour faciliter le ramassage des fournitures de peinture, les carrés achetés pour plusieurs noms doivent être ramassés sous le nom d’un acheteur désigné.

Pour vous inscrire en ligne, visitez www.paintthetownmorrison.com. Consultez le site Web pour plus de détails, y compris des photos d’événements passés de Paint the Town et des informations sur les sponsors.

CAPA accueille et a besoin de nouveaux bénévoles pour aider à peindre la ville, avant et le jour de l’événement. Pour faire du bénévolat, envoyez un SMS ou appelez Angela Reamer au 815-499-8128 ou contactez-la par e-mail à angela.rea[email protected]. Vous pouvez également faire du bénévolat via le Peindre la ville site web.