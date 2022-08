Inscription en cours pour Morris Hospital Corn Fest 5K Run – Shaw Local

MORRIS – Morris Hospital & Healthcare Centers accueillera son Corn Fest 5K annuel le samedi 1er octobre à partir de l’école primaire Morris, 2001 Dupont Avenue, Morris, dans le cadre du Grundy County Corn Festival. La course débute à 9 h et est précédée d’une course jeunesse pour les enfants de 10 ans et moins à partir de 8 h 15.

L’inscription anticipée pour la course de 5 km est actuellement en cours jusqu’au 28 août pour 25 $ par personne. Du 29 août au 26 septembre, les frais d’inscription passent à 28 $. L’inscription le jour de la course est de 30 $.

Les 300 premiers participants pré-inscrits au 5K recevront un chandail unisexe disponible uniquement en taille adulte.

Le parcours est un parcours certifié USATF de 3,1 miles qui commence sur l’avenue Dupont en face de l’école primaire Morris et serpente à travers les quartiers résidentiels. Des prix seront remis aux trois premiers de chaque groupe d’âge, ainsi que des prix généraux remis aux trois meilleurs hommes et femmes.

Le Youth Fun Run coûte 10 $ par enfant, que ce soit en s’inscrivant à l’avance ou le jour de la course. Les enfants âgés de 6 à 10 ans parcourront un parcours d’un demi-mile sur le terrain de l’école à partir de 8h15. À 8h30, les enfants de 5 ans et moins parcourront un parcours de 100 mètres sur le terrain derrière l’école primaire Morris. Les enfants inscrits au Youth Fun Run recevront un t-shirt en coton à manches courtes.

L’inscription en ligne est disponible jusqu’au 26 septembre sur raceroster.com/59660 ou en allant à morrishospital.org/events et en cliquant sur la catégorie Événements spéciaux. Après le 26 septembre, les participants peuvent s’inscrire en personne le jour de la course entre 7 h 30 et 8 h 45. Pour plus d’informations, appelez le bureau de bien-être de l’hôpital Morris au 815-705-7358.