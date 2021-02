Inscription à Obamacare, météo hivernale, journée des présidents: 5 choses à savoir lundi

Le recrutement d’Obamacare rouvre au milieu de la pandémie de COVID-19

Le ministère de la Santé et des Services sociaux rouvrira l’inscription à l’assurance sur HealthCare.gov du lundi au 15 mai, offrant une nouvelle opportunité de couverture aux Américains qui ont perdu leur emploi et une assurance basée sur l’employeur pendant la pandémie. L’inscription annuelle ouverte pour les plans a pris fin en décembre dans la plupart des États. Près de 9 millions d’Américains non assurés pourraient obtenir une assurance maladie gratuite ou subventionnée pendant la période d’inscription spéciale, selon l’organisation non partisane de recherche en santé Kaiser Family Foundation.L’ancien président Donald Trump avait résisté aux appels en faveur d’une période d’inscription spéciale pour les personnes qui sont devenues non assurées pendant la pandémie et a cherché à plusieurs reprises à abroger la loi sur les soins abordables, la loi de réforme des soins de santé de l’administration Obama.

Des millions se préparent à des conditions météorologiques plus brutales

Des températures froides presque record continueront de provoquer des conditions météorologiques brutales pour des millions d’Américains lundi. Les tempêtes hivernales qui couvrent le pays peuvent être attribuées en partie au vortex polaire, une grande zone de basse pression et d’air froid entourant les deux pôles de la Terre qui s’est affaissée aux États-Unis.Le National Weather Service a déclaré lundi matin que la neige tombait sur une grande partie des plaines du centre et du sud et dans certaines parties de la vallée du Mississippi, avec de fortes chutes de neige et des pluies verglaçantes qui devraient se propager vers le nord-est jusqu’à lundi. La neige et la glace ont recouvert de vastes étendues des États-Unis dimanche, provoquant l’annulation de vols, rendant la conduite périlleuse et atteignant des zones aussi loin au sud que la côte du golfe du Texas, où la neige et le grésil étaient attendus pendant la nuit. Marc Chenard, météorologue au Service météorologique national, a déclaré qu’une quantité importante de glace et jusqu’à 12 pouces de neige étaient attendues dans certaines parties du sud des plaines jusqu’à lundi. Les conditions météorologiques hivernales affectent de grandes parties des États-Unis, mais il est rare qu’elles s’étendent aussi loin au sud, a-t-il déclaré.

Cicely Tyson va se reposer au repos dans son église de Harlem

L’icône des admirateurs d’Hollywood Cicely Tyson, décédée le 28 janvier à l’âge de 96 ans, aura la chance de lui dire au revoir lundi à l’église où elle a adoré à New York. Le public est invité par la famille de Tyson à une projection publique de l’actrice primée et modèle pionnier dans l’église historique baptiste abyssinienne de Harlem, où elle reposera au repos. Pour ceux qui prévoient de participer à l’événement à pied, des protocoles COVID-19 seront en place, avec des masques et une distanciation sociale nécessaires. La longue et illustre carrière d’acteur de Tyson comprenait trois Emmys, un Tony Award, une nomination aux Oscars pour « Sounder » de 1972 et un Oscar honorifique décerné 45 ans plus tard. Son mémoire, «Just As I Am», a été publié quelques jours avant sa mort.

Le Nevada assouplit les limites de capacité des casinos de Las Vegas

Plus de personnes seront autorisées à jouer dans les casinos du Strip à partir de lundi. Le gouverneur du Nevada, Steve Sisolak, a annoncé qu’il assouplissait les restrictions COVID-19 fixées en novembre qui limitaient la capacité du casino à 25%. La limite de capacité diminuera progressivement, en commençant par augmenter la limite de capacité à 35% dans les casinos ainsi que dans les gymnases, les lieux de culte et les pistes de bowling. Les bibliothèques, musées, galeries d’art, aquariums et zoos passeront à 50% de leur capacité. Pendant ce temps, les cas de COVID-19 continuent d’augmenter, le Nevada ayant vu 288000 cas confirmés et plus de 4700 décès dus au virus. Les États-Unis comptent plus de 27,6 millions de cas confirmés de coronavirus et 485000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

Bourse fermée en reconnaissance de la journée des présidents

Les marchés financiers américains sont fermés lundi à l’occasion de la Journée des présidents, qui est un jour férié fédéral. La Bourse de New York et le Nasdaq reprendront les heures normales de négociation mardi après un week-end de trois jours pour célébrer l’anniversaire de George Washington. Le marché obligataire américain sera également fermé lundi, comme recommandé par la Securities Industry and Financial Markets Association. Les trois principales moyennes boursières avaient atteint des sommets sans précédent vendredi, soutenues par de solides bénéfices des entreprises et par l’optimisme que le Congrès adoptera davantage d’aide à la relance de l’économie américaine.