Inscription à Kaun Banega Crorepati 13: Amitabh Bachchan posera une deuxième question ce soir! | Actualités télévisées

New Delhi: Le célèbre quiz d’Amitabh Bachchan «Kaun Banega Crorepati» (KBC) saison 13 est sur le point de démarrer bientôt et les créateurs ont déjà commencé le processus d’inscription. Alors que le pays brave la deuxième vague meurtrière de coronavirus, aucune nouvelle pousse n’est en cours et regarder votre émission préférée à la maison peut sembler le seul plan réalisable pour le moment.

L’actualité de Inscription KBC 13 ouverte a été partagé par la chaîne avec un nouveau teaser et les fans sont ravis car ils aiment regarder la personnalité imposante de Big B réconforter les candidats avec son discours d’encouragement tout en partageant des anecdotes.

Le processus d’inscription pour KBC saison 13 a commencé lundi et la première question pour s’inscrire à l’émission a été posée le 10 mai 2021.

Pour commémorer l’anniversaire de naissance de qui le gouvernement indien a-t-il déclaré le 23 janvier «Parakram Diwas»?

A) Shaheed Bhagat Singh B) Netaji Subhas Chandra Bose

C) Chandrashekhar Azar D) Mangal Pandey

Le message partagé par la chaîne diffusant l’émission. Tous les participants intéressés doivent envoyer leurs réponses avant 21 heures le mardi 11 mai.

De même, la deuxième question sera posée ce soir à 21 heures. Amitabh Bachchan en a informé les téléspectateurs sur les réseaux sociaux.

koshish .. https://t.co/tlKnm3QH7Z – Amitabh Bachchan (@SrBachchan) 11 mai 2021

Le thème de la saison 13 de Kaun Banega Crorepati (KBC) est « Koshish », réaliser ses rêves en faisant le premier pas qui compte le plus.

Le processus de sélection est entièrement numérique et les utilisateurs peuvent utiliser l’application SonyLIV.

Kaun Banega Crorepati est un jeu télévisé basé sur le programme de télévision britannique intitulé «Qui veut être un millionnaire?». Big B y est associé depuis 11 saisons et Shah Rukh Khan a accueilli la saison 3 de KBC.

KBC a été la première émission télévisée en Inde en 2000 et fonctionne avec succès depuis plus de deux décennies à la télévision.