Inscription à Kaun Banega Crorepati 13: Amitabh Bachchan pose la 8ème question – Connaissez-vous la réponse? | Actualités télévisées

New Delhi: Le célèbre quiz show de Megastar Amitabh Bachchan «Kaun Banega Crorepati» (KBC) saison 13, le processus d'inscription a déjà commencé. Cela a commencé lundi et la première question pour s'inscrire à l'émission a été posée le 10 mai 2021.

ENREGISTREMENT KBC 13, QUESTION 8:

Q. Qui a reçu le prix Dadasaheb Phalke en 2021?

A. Kamal Haasan

B. Dharmendra

C. Jeetendra

D. Rajinikanth

Toutes les personnes désireuses de participer doivent envoyer leurs réponses avant 21 heures demain (18 mai 2021).

Le message partagé par la chaîne diffusant l’émission. Le thème de Kaun Banega Crorepati (KBC) saison 13 c’est « Koshish », pour réaliser ses rêves en faisant le premier pas qui compte le plus.

Le processus de sélection est entièrement numérique et les utilisateurs peuvent utiliser l’application SonyLIV.

Kaun Banega Crorepati est un jeu télévisé basé sur le programme de télévision britannique intitulé «Qui veut devenir millionnaire?». Big B y est associé depuis 11 saisons et Shah Rukh Khan a accueilli la saison 3 de KBC.

KBC a été la première émission télévisée en Inde en 2000 et fonctionne avec succès depuis plus de deux décennies à la télévision.