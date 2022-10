Insanity Haunted House au Pérou revient avec de nouvelles frayeurs – Shaw Local

La maison hantée de 10 000 pieds carrés au Pérou est de retour après avoir remporté plusieurs prix de choix des électeurs pour la meilleure maison hantée de l’Illinois.

Cette année, l’attraction se dote d’une toute nouvelle section pour divertir et effrayer ses visiteurs.

Le propriétaire de Insanity Haunted House, Pete Pavia, a déclaré que 30% du spectacle était nouveau par rapport à l’année dernière. Il comprend de nouveaux acteurs, des salles refaites et de nouveaux concepts.

Une photo de poupées éclaboussées de faux sang à l’intérieur de la maison hantée Insanity au centre commercial Peru le jeudi 6 octobre 2022. L’attraction hantée mesure plus de 10 000 pieds carrés et a remporté de nombreux honneurs dans l’Illinois, dont le n ° 2 dans l’état en 2021 et n°3 en 2020. (Scott Anderson – sanderson@shawmedia.com)

Pavia a connu du succès ces dernières années, les prix du choix des électeurs classant sa maison hantée n ° 2 dans l’État en 2021, n ° 3 en 2020 et top 10 en 2019. Pavia a déclaré qu’il était si fier des décors et des idées qu’il a eu qu’il lui est difficile de décider quoi changer d’une année à l’autre.

“Maintenant, j’en arrive au point où … la maison a l’air fantastique, je ne veux pas la changer”, a déclaré Pavia. «Mais il faut changer. Si vous ne changez pas, vous serez dépassé. Vous devez changer pour survivre dans ce domaine, et les gens veulent un nouveau spectacle chaque année.

Pavie est fière de sa maison hantée comme étant unique, détaillée, intense et axée sur les acteurs. L’expérience comprend des lasers, des lumières stroboscopiques, du brouillard, des odeurs, de vrais accessoires et costumes et des décors exclusivement faits à la main. Pavia conçoit l’ensemble lui-même et l’assemble avec une équipe de constructeurs.

Il y a 35 à 40 acteurs rémunérés spécialement formés par Pavie qui dirigent différentes pièces dans toute la maison. Chaque acteur développe son propre personnage et crée des dialogues pour effrayer les personnes qui passent. Une grande partie de cela consiste à distraire le visiteur avec les décors ou en bombardant ses sens afin que les acteurs puissent faire plus efficacement leurs frayeurs.

Pavia a déménagé son entreprise au centre commercial Peru après la fermeture de son ancien emplacement dans le centre commercial Charlestowne. Il a dit qu’il avait toujours aimé Halloween depuis qu’il était enfant et que son père l’avait emmené dans des maisons hantées. À l’âge adulte, il a commencé un étalage de jardin, puis a pris la décision d’en faire une entreprise. C’est sa cinquième année au Pérou.

“Tout le monde dans ce domaine a été génial”, a déclaré Pavia. “Ils viennent, nous soutiennent, nous suivent sur les réseaux sociaux et je ne pourrais pas être plus heureux.”

La maison hantée Insanity est ouverte de 19 h à 23 h les vendredis et samedis pour le reste du mois. Il est ouvert de 19 h à 21 h 30 les autres dimanches d’octobre. Un spectacle en matinée pour enfants sans acteurs en direct aura lieu de 16 h à 18 h les 16 octobre, 23 octobre et 30 octobre.

Les billets coûtent 17 $ régulièrement, les billets VIP sont de 27 $ et les billets de matinée pour les enfants sont de 7 $. Les billets peuvent être achetés à la porte ou en ligne. La maison hantée est un événement extrême et il est déconseillé aux visiteurs d’amener de jeunes enfants au spectacle complet et de lire tous les avertissements avant d’entrer.

“Vous allez voir ici des choses que vous n’avez jamais vues ailleurs”, a déclaré Pavia.

Le dernier spectacle de la saison sera un événement d’interdiction de 19 h à 22 h le 5 novembre. Toutes les lumières seront éteintes et les visiteurs recevront un bâton lumineux pour se déplacer dans la maison. Insanity Haunted House est situé au 3940 Route 251 à l’intérieur du centre commercial Peru. Pour information, visitez insanityhh.com/home.html.