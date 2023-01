Insana dit qu’il y a plus de preuves d’un ralentissement de l’inflation et que d’autres banques centrales le remarquent

Il y a plus de preuves vendredi matin que le taux d’inflation continue de ralentir.

Une mesure de l’inflation étroitement surveillée, le déflateur des dépenses de consommation personnelle (PCE) complet et de base, dans les données sur les revenus et les dépenses des particuliers, a progressé à son taux annuel le plus lent depuis l’automne 2021.

Cela devrait être une bonne nouvelle pour la Réserve fédérale, car elle surveille de très près le soi-disant PCE de base, qui exclut les aliments et l’énergie.

Les données devraient empêcher la Fed d’augmenter ses taux de plus d’un quart de point lors de sa prochaine réunion du 31 janvier au 31 février. 1.

De nombreuses banques centrales du monde entier commencent à revenir sur leurs propres hausses de taux ces derniers temps.

La Banque du Canada a récemment a signalé une pause dans son cycle de hausse des tarifs. Pendant ce temps, les banques centrales de Brésil, Pologneles République tchèque et Indonésie ont soit interrompu leurs hausses de taux, soit indiqué qu’elles le feraient bientôt.

Les banque d’Angleterreles Banque centrale européenne et le Banque Royale d’Australie se sont engagés à continuer d’augmenter les taux en raison d’une inflation persistante qui est, au moins en partie, beaucoup plus rigide que ce que nous voyons ici aux États-Unis