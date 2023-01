Insana dit qu’il est clair que l’inflation est terminée

NEW YORK, NEW YORK – 12 JANVIER : Des œufs sont vus sur une étagère dans les supermarchés Pioneer le 12 janvier 2023 dans le quartier Flatbush du quartier de Brooklyn à New York. Une épidémie de grippe aviaire, également connue sous le nom de grippe aviaire, a entraîné une pénurie d’œufs ainsi qu’une augmentation des prix dans les magasins dans certaines régions du pays. (Photo de Michael M. Santiago/Getty Images)

Il existe une quantité croissante de données pour étayer cette position malgré le fait que la Fed et de nombreux autres économistes s’inquiètent constamment d’une spirale émergente des salaires et des prix.

Historiquement, nonobstant les années 1970 et 1980, les inflations d’après-guerre/pandémie ont duré quelques années avant de baisser considérablement et de redevenir parfois déflationnistes.

L’IPC, qui mesure le panier d’articles les plus fréquemment achetés par les consommateurs, les maisons, la nourriture, l’énergie, les vêtements, etc., a non seulement cessé d’augmenter mais, depuis le rapport d’hier, a montré sa première baisse mensuelle depuis le début de l’inflation.

Le premier, et le plus important pour tous les consommateurs, est l’indice des prix à la consommation lui-même.

Les données, à ce jour, ne soutiennent tout simplement pas ces inquiétudes et ont renforcé de manière convaincante les arguments en faveur d’une poussée d’inflation perturbatrice, mais temporaire, comme nous l’avons vu après d’autres événements catastrophiques, comme des conflits mondiaux majeurs, et/ ou, des pandémies antérieures.

Les données utilisées pour calculer les prix des maisons et les loyers des appartements sont généralement anciennes et obsolètes.

De nouvelles mesures montrent que, comme l’énergie, les aliments, les produits manufacturés et les prix des matières premières, le coût du logement a baissé et baisse probablement beaucoup plus rapidement que ne le suggèrent les données officielles. Il suffit de regarder le prix du bois d’œuvre, qui est tombé à un peu plus de 400 $ par millier de pieds-planche à partir d’un sommet de plus de 1 500 $.

Alors que la Fed n’a pas encore reconnu ces développements, les marchés financiers l’ont fait.

Les anticipations d’inflation, mesurées par ce que l’on appelle les “points morts”, ont plongé. La mesure de la Réserve fédérale de Saint-Louis indiquant où l’inflation devrait se situer dans cinq ans, telle que mesurée par l’activité du marché obligataire, a chuté précipitamment, passant d’un pic de 3,59 % le 25 mars 2022 à 2,21 %, jeudi.

Des baisses similaires sont observées dans le taux d’équilibre sur 10 ans.

Mon ami et collègue, Tom Lee, de Fundstradt, souligne que 59 % des composants de l’IPC sont en fait en train de se dégonfler ou de baisser, ce qui suggère une plus grande modération sur le front de l’inflation dans les mois à venir.