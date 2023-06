‘Insaan ki bhavana ko samjho…’

Adipurush a attiré l’attention négative depuis la sortie du film en raison des dialogues controversés et de la représentation des personnages du film. Récemment, la mère de Kriti Sanon a rompu son silence sur le film de sa fille entouré de polémiques.

Mercredi, la mère de Kriti Sanon, Geeta Sanon, s’est rendue sur son compte Instagram et a partagé une publication avec la légende « Jai Shri Ram ». Le message disait : « Jaki rahi bhavana jaisi prabhu murat dekhi tin taisi ». La signification de ceci est que si vous regardez une chose particulière avec un bon état d’esprit, le monde la regardera magnifiquement. La mère de Kriti a également expliqué plus en détail dans son message: « Lord Ram a appris aux gens à regarder l’amour dans

ber fruit offert par Shabari plutôt que le fait qu’il est à moitié mangé. Elle a conclu sa note en déclarant qu’il ne faut pas regarder les erreurs d’une personne mais qu’il faut comprendre ses émotions.





Kriti Sanon a partagé le message de sa mère sur son histoire Instagram et les internautes ont également réagi à son message. L’un des commentaires disait: «Vous soutenez Adipurush, simplement parce que votre fille y joue un rôle ?? En réalité, vous n’aimez pas non plus le film. Un autre a écrit : « Madame, avec tout le respect que je vous dois, tout ne peut pas être

justifié de gagner de l’argent… au moins dharm ko in sab se pare rakkhein….. ils ont utilisé le dharma pour gagner de l’argent mais n’ont même pas respecté cela.

Dirigé par Om Raut, Adipurush est basé sur l’épopée sanskrite Ramayana et met en vedette Prabhas comme Raghava (Lord Ram), Kriti Sanon comme Janaki (Sita), Sunny Singh comme Laxmana, Devdatta Nage comme Bajrang (Lord Hanuman) et Saif Ali Khan comme Lankesh (Ravana). Le film est sorti le 16 juin et s’est ouvert à des critiques mitigées du public. Cependant, plus tard, le film a reçu des réactions négatives pour ses dialogues «tapori». Cependant, maintenant, les créateurs ont « édité » le dialogue dans le film.

Pendant ce temps, Kriti Sanon sera ensuite vue dans le film Ganapath pour lequel elle collaborera avec sa co-star de Heropanti, Tiger Shroff. Dirigé par Vikas Bahl, le film met également en vedette Amitabh Bachchan et Elli AvrRam. Le film devrait sortir le 20 octobre.

