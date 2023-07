Inquiétudes suscitées par la nouvelle loi chinoise sur le contre-espionnage : « n’importe qui peut être détenu »

La Chine a considérablement élargi son cadre juridique pour cibler ceux qui sont censés ou affiliés à une menace pour la sécurité nationale, mettant la pression sur les relations entre les étrangers en Chine et les Chinois travaillant avec des entités étrangères dans tous les domaines. Ajoutant de la pression à des relations déjà fragiles, les citoyens chinois sont appelés à être vigilants contre l’espionnage et les risques pour la sécurité nationale dans le cadre d’une approche plus large de l’ensemble de la société.

L’amendement est l’une des dernières tentatives des législateurs chinois pour contrôler le flux d’informations parmi les préoccupations croissantes en matière de sécurité nationale. Récemment, les autorités ont fermé sa base de données académique la plus complète, l’Infrastructure nationale des connaissances de Chine, propriété privée, pour plusieurs instituts non chinois, et la base de données financière du pays a également restreint l’accès étranger.

La secrétaire au Trésor Janet Yellen, qui vient de rentrer d’une visite à Pékin, a déclaré dans une interview à « Face the Nation » de CBS qu’elle avait fait part de ses inquiétudes à ses hôtes. « J’ai certainement exprimé ma préoccupation à propos de cette action et je l’ai comparée aux actions que nous avons prises. Nos propres actions sont étroitement ciblées pour répondre aux préoccupations de sécurité nationale, et il n’est pas clair que les actions que les Chinois ont prises soient également étroitement ciblées sur leur pays. soucis de sécurité. »

Ce qui inquiète les gens, c’est la définition ambiguë et élargie de l’espionnage, qui, comme décrit à l’article quatre, inclut désormais également l’obtention ou le partage de secrets d’État, de renseignements et d’autres documents, données, matériels ou éléments liés à la sécurité nationale, et la recherche s’aligner sur une organisation d’espionnage.

« Les révisions sont larges, mais la loi l’était aussi avant les révisions », a déclaré Jeremy Daum, chercheur principal à la Yale Law School Paul Tsai China Center et fondateur de China Law Translate, à Fox News Digital. « Quelqu’un a décidé que les problèmes de sécurité nationale ne pouvaient être résolus qu’en accordant un large pouvoir discrétionnaire, ce qui peut être vrai, mais le langage vague sape la stabilité et la certitude que l’on recherche dans un système juridique. »

Daum a fait valoir que les changements sont moins importants que certains ne l’imaginent. « La loi a toujours donné aux autorités une autorité et un pouvoir discrétionnaire incroyablement vastes pour faire face aux menaces perçues pour la sécurité nationale. Les révisions auraient pu ajouter des contraintes à l’application de la loi, mais les ont plutôt poursuivies, indiquant clairement que c’est l’intention. Un manque de base juridique n’a pas autorités restreintes ; je ne pense pas que les révisions apporteront trop de changements. »

D’autres experts chinois n’en sont pas si sûrs. « Nous devrions nous attendre à une application vigoureuse de la loi après la fin de la fureur actuelle », a déclaré Gordon Chang, chercheur principal au Gatestone Institute, à Fox News Digital.

Chang a averti que le paysage chinois devenait de plus en plus hostile. « La Chine n’est sûre pour aucun Américain. Xi Jinping encourage la xénophobie, et les étrangers pourraient bientôt devenir des cibles, en particulier les Américains. Quoi qu’il en soit, le parti-État chinois prend des étrangers en otage. Cela signifie que n’importe qui peut être détenu et détenu indéfiniment . »

Le fait que les autorités chinoises avaient déjà le pouvoir de cibler ceux qui étaient perçus comme une menace pour la sécurité nationale est devenu évident plus tôt cette année lorsque les autorités de sécurité de l’État chinois ont fait une descente dans les bureaux des entreprises américaines Capvision, Bain & Company et Mintz, interrogeant des employés locaux, fouillant ordinateurs et confisquer des biens.

Dans le cas de Bain & Company, cinq employés chinois ont été arrêtés. Dans le segment de près de 10 minutes sur les raids diffusé sur la télévision d’État CCTV, les sociétés étrangères ont été accusées d’avoir divulgué des secrets à des organismes à l’étranger. Certains membres du personnel chinois employés dans ces entreprises ont été accusés d’avoir (aidé à) organiser des entretiens avec des Chinois en sachant qu’ils auraient pu divulguer des informations concernant la sécurité nationale de la Chine à des étrangers.

Même si les autorités avaient sans doute déjà le pouvoir de prendre des mesures, la loi et les raids ont envoyé des ondes de choc à travers la communauté internationale en Chine et les Chinois travaillant avec des entités étrangères, beaucoup craignant la mise en œuvre excessive des mesures de précaution.

Cela semble être l’un des objectifs de la loi : accroître la pression sur les personnes pour qu’elles soient vigilantes. Là où la loi précédente interdisait « la participation à une organisation d’espionnage ou la tâche d’être l’agent d’une organisation d’espionnage », elle incluait désormais « la recherche de l’alignement avec une organisation d’espionnage et son agent ».

Toute interaction avec des étrangers, du secteur privé aux universités et aux ONG, pourrait mettre les citoyens chinois en danger, créant ainsi l’effet que moins de citoyens chinois voudront s’associer avec des individus ou des organisations étrangères de peur d’être considérés comme un risque pour la sécurité.

Chang a noté que cette pression accrue peut être due au fait que « Xi Jinping essaie d’empêcher le pessimisme d’accélérer le départ des entreprises étrangères. Ses politiques remettent l’économie et le système financier sous le contrôle de l’État et ont aggravé – et non atténué – les problèmes fondamentaux ».

L’idée que la peur est omniprésente et que les citoyens chinois doivent être vigilants fait partie d’une initiative plus vaste orchestrée par l’État, décrite dans l’approche pansociétale, une campagne de mobilisation et d’éducation de masse qui rend chacun responsable de la sauvegarde de la sécurité nationale.

« Je pense qu’au cours des dernières années, même avant le COVID, de nombreux Chinois ont été plus réticents à s’affilier publiquement à des organisations étrangères – par exemple en ayant des projets collaboratifs dans de nombreux domaines ou en donnant des citations aux médias étrangers. Il y a des charges institutionnelles accrues et des risques de attirant une attention indésirable qui pourrait faire réfléchir les gens à deux fois », a déclaré Daum.

En plus de la nouvelle loi, le Congrès national du peuple chinois a adopté sa première loi sur les relations étrangères qui autorise Pékin à mettre en œuvre des contre-mesures contre les pays qui sanctionnent la Chine. Bien que beaucoup de choses restent floues, ce qui est clair, c’est qu’avec cette nouvelle loi, Pékin a ajouté un autre outil juridique pour exercer une influence dans les conflits extraterritoriaux.

Peter Petroff de Fox News a contribué à cet article.