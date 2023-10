Depuis il y a 46 mois 22h03 HAE “Très préoccupé” par les finances de l’UE, déclare le dirigeant estonien Le Premier ministre estonien, Kaja Kallas, a déclaré à son arrivée pour le deuxième jour du sommet qu’elle était « très préoccupée » par les discussions d’hier soir sur la modification du budget à long terme de l’UE. « Nous devons tenir compte de la crise que nous traversons actuellement », a-t-elle déclaré, soulignant que lorsque le budget a été négocié initialement, « nous n’avions pas prévu la pandémie, mais nous n’avions pas non plus prévu la guerre – et maintenant nous sommes dans une situation de crise. la situation dans laquelle nous devons en réalité investir davantage dans la défense. Mais ce qui m’inquiète, c’est que je n’ai pas entendu dire que les autres collègues pensaient que c’était le défi majeur auquel nous sommes confrontés actuellement en Europe. Kallas a également critiqué les aides d’État car « au final, même les pays riches n’auront plus l’argent des contribuables pour subventionner leurs entreprises ». L’Europe, a-t-elle insisté, doit s’attaquer à la compétitivité. Le Premier ministre estonien Kaja Kallas arrive au sommet des dirigeants de l’UE le 26 octobre 2023 à Bruxelles, en Belgique. Photographie : Pier Marco Tacca/Getty Images



Les évènements clés

il y a 4 mois 04h05 HAE Les économies commencent à changer, déclare le président de l’Eurogroupe En arrivant au sommet, le président de l’Eurogroupe Pascal Donohoe a déclaré que lui et le président de la Banque centrale européenne Christine Lagarde donnera aux dirigeants une présentation sur les performances de l’économie européenne. Donohoe a déclaré aux journalistes : Les principaux axes sur lesquels nous insisterons sont tout d’abord l’importance de parvenir à un accord sur les règles budgétaires au sein de l’Union européenne, et la nécessité que cet accord soit conclu d’ici la fin de l’année. Deuxièmement, nous soulignerons que les performances économiques restent solides, mais que le monde est clairement en train de changer. À l’heure actuelle, les économies commencent à changer, elles commencent à ralentir et nous devons conserver les acquis que nous avons réalisés. Enfin, nous informerons les dirigeants des travaux que nous effectuons actuellement en matière d’union bancaire, d’union des marchés des capitaux et de développement de l’euro numérique.

Mis à jour à 04h06 HAE

il y a 20 min 03h49 HAE Ne perdez pas votre concentration sur l’Ukraine, dit Varadkar dirigeant irlandais Léo Varadkar a déclaré en arrivant au deuxième jour du sommet que l’une des priorités était de lutter contre l’inflation. En ce qui concerne la zone euro, la priorité principale est l’inflation – réduire l’inflation afin que nous puissions stabiliser le coût de la vie et, espérons-le, au cours de l’année prochaine, commencer à voir les taux d’intérêt baisser. Et je pense que c’est une perspective réaliste, mais cela dépendra de l’évolution des prix au cours de la période à venir. Varadkar a également souligné la nécessité de se concentrer sur l’Ukraine. Je pense qu’il est vraiment important que l’un des résultats de cette réunion soit que nous ne perdions pas de vue l’Ukraine. À cause de toutes les autres choses qui se produisent dans le monde, et notamment au Moyen-Orient, il serait très facile de perdre l’attention sur la guerre en Ukraine – et il est essentiel que nous ne le fassions pas.

Mis à jour à 03h55 HAE

il y a 35 min 03h34 HAE Les dirigeants de l’UE sont “déterminés” à montrer leur soutien “ferme” à l’Ukraine, selon Michel À son arrivée au sommet, le président du Conseil européen Charles-Michel a déclaré qu’il s’attend à ce que les dirigeants montrent qu’ils sont unis. Nous discuterons de la situation économique, nous organiserons le sommet de l’euro – il est fondamental pour nous tous de garantir que nous avons une compétitivité européenne, que nous sommes capables de protéger nos emplois dans toute l’UE, de développer nos économies, utiliser le changement climatique et la transformation numérique comme un outil, comme une stratégie pour plus de croissance. Les dirigeants discuteront également de l’Ukraine, a-t-il déclaré. Nous sommes déterminés à répéter et à rappeler que notre soutien à l’Ukraine sera inébranlable aussi longtemps qu’il le faudra. Les Balkans occidentaux, le Sahel et les migrations sont également à l’ordre du jour, a-t-il indiqué. Michel a déclaré qu’il existe un large soutien en faveur d’une aide financière à l’Ukraine. Interrogé sur la Hongrie et la Slovaquie – qui hésitent à financer Kiev – le chef du Conseil a déclaré que l’UE devait s’assurer que les décisions soient prises par consensus et que la fonction des sommets est de s’assurer que les dirigeants convainquent, argumentent et finissent par trouver l’unité. Le président du Conseil européen Charles Michel s’exprime lors d’une conférence de presse conjointe avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen (hors cadre) lors d’un sommet de l’Union européenne, au siège de l’UE à Bruxelles, le 27 octobre 2023. Photographie : Kenzo Tribouillard/AFP/Getty Images

Mis à jour à 03h41 HAE

