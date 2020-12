La gélatine de porc est largement utilisée comme stabilisant pour garantir que les vaccins restent sûrs et efficaces pendant le stockage et le transport. Certaines entreprises développent des vaccins sans porc depuis des années: la société pharmaceutique suisse Novartis a produit un vaccin contre la méningite sans porc, tandis que AJ Pharma, basée en Arabie et en Malaisie, travaille actuellement sur son propre vaccin.

Mais la demande, les chaînes d’approvisionnement existantes, le coût et la durée de conservation plus courte des vaccins qui ne contiennent pas de gélatine porcine signifient que l’ingrédient sera probablement utilisé dans la plupart des vaccins dans les années à venir, a déclaré le Dr Salman Waqar, secrétaire général de British Islamic Medical. Association.

Les porte-parole de Pfizer, Moderna et AstraZeneca ont déclaré que les produits à base de porc ne faisaient pas partie de leurs vaccins COVID-19. Mais l’offre limitée et les accords préexistants de plusieurs millions de dollars avec d’autres entreprises signifient que certains pays à forte population musulmane, comme l’Indonésie, recevront des vaccins qui ne sont pas encore certifiés sans gélatine.

Cela pose un dilemme pour les communautés religieuses, y compris les juifs orthodoxes et les musulmans, où la consommation de produits de porc est considérée comme religieusement impure et comment l’interdiction des médicaments est appliquée, a-t-il déclaré.

« Il y a un désaccord parmi les érudits islamiques sur l’opportunité de permettre à quelque chose comme la gélatine de porc de subir une transformation chimique rigoureuse », a déclaré Waqar. «Est-ce que c’est encore considéré comme impur à croire religieusement?

La majorité des débats précédents sur l’utilisation de la gélatine de porc dans les vaccins a été qu’elle est autorisée en vertu de la loi islamique car il y aurait «plus de mal» si les vaccins n’étaient pas utilisés, a déclaré le Dr Harunor Rashid, professeur agrégé à l’Université. de Sydney. .

Il existe une évaluation similaire par un large consensus de chefs religieux de la communauté juive orthodoxe.

« En vertu de la loi juive, l’interdiction de manger du porc ou d’utiliser du porc n’est interdite que s’il s’agit d’une façon naturelle de manger », a déclaré le rabbin David Stav, président de Tzohar, une organisation rabbinique en Israël.

Si « il est injecté dans le corps, pas (mangé) par voie orale », alors il n’y a « aucune interdiction et aucun problème, surtout si nous sommes préoccupés par la maladie », a-t-il dit.

Pourtant, il existe des points de vue divergents sur la question – certains avec de graves implications sanitaires pour l’Indonésie, qui compte la plus grande population musulmane du monde, quelque 225 millions.

En 2018, le Conseil indonésien des oulémas, l’organe administratif islamique qui délivre des certifications qu’un produit est halal, ou autorisé en vertu de la loi islamique, a déclaré que les vaccins contre la rougeole et la rubéole étaient « haram » ou illégaux à cause de la gélatine. Les chefs religieux et communautaires ont commencé à exhorter les parents à ne pas vacciner leurs enfants.

« Les cas de rougeole ont ensuite augmenté, donnant à l’Indonésie le troisième taux de rougeole le plus élevé au monde », a déclaré Rachel Howard, directrice du partenariat de recherche du groupe d’étude de marché de la santé.

Plus tard, un décret a été publié par l’organe administratif islamique déclarant qu’il était autorisé à se faire vacciner, mais les tabous culturels ont toujours conduit à une couverture vaccinale toujours faible, a déclaré Howard.

«Nos études ont montré que certains musulmans en Indonésie se sentent mal à l’aise d’accepter les vaccinations contenant ces ingrédients», a-t-elle dit, alors même que les autorités musulmanes publient des directives déclarant qu’elles sont autorisées.

Les gouvernements ont pris des mesures pour résoudre le problème. En Malaisie, où le statut halal des vaccins a été identifié comme le plus gros problème chez les parents musulmans, des lois plus strictes ont été promulguées obligeant les parents à vacciner leurs enfants ou ils s’exposeront à des amendes et à des peines d’emprisonnement. Au Pakistan, où la confiance dans les vaccins a diminué pour des raisons religieuses et politiques, des parents ont été emprisonnés pour avoir refusé de vacciner leurs enfants contre la polio.

Mais avec l’hésitation croissante au sujet des vaccins et de la désinformation qui se répandent dans le monde, y compris dans les communautés religieuses, Rashid a déclaré que l’engagement civique était « absolument nécessaire ».

«Cela pourrait être désastreux», a-t-il déclaré sans une forte implication communautaire des gouvernements et des professionnels de la santé.

En Indonésie, le gouvernement a déjà annoncé qu’il impliquerait l’organe administratif islamique dans le processus d’achat et de certification des vaccins COVID-19.

«La communication publique sur le statut halal, le prix, la qualité et la distribution doit être correctement préparée», a déclaré le président indonésien Joko Widodo en octobre.

En Chine à l’automne, le clergé indonésien a inspecté les installations chinoises de Sinovac Biotech et des essais cliniques sont également en cours avec environ 1620 volontaires en Indonésie pour le vaccin de la société. Le gouvernement a annoncé plusieurs accords d’achat de vaccins COVID-19 avec la société pour un total de millions de doses.

Sinovac Biotech, ainsi que les sociétés chinoises Sinopharm et CanSino Biologics – qui ont toutes des vaccins COVID-19 en phase d’essais cliniques avancés et négocié des accords de vente de millions de doses dans le monde – n’ont pas répondu aux demandes d’informations d’Associated Press sur les ingrédients.

En Chine, aucun des vaccins COVID-19 n’a reçu l’approbation finale du marché, mais plus d’un million de professionnels de la santé et d’autres personnes à haut risque d’infection ont reçu des vaccins avec autorisation d’utilisation d’urgence. Les entreprises n’ont pas encore révélé l’efficacité des vaccins ou les effets secondaires possibles.

Le Pakistan est en retard dans les essais cliniques avec le vaccin CanSino Biologics. Le Bangladesh avait auparavant un accord avec Sinovac Biotech pour mener des essais cliniques dans le pays, mais les essais ont été retardés en raison d’un différend de financement. Les deux pays comptent certaines des plus grandes populations musulmanes du monde.

Alors que les agents de santé sur le terrain en Indonésie travaillent encore largement pour contrôler le virus alors que les chiffres continuent d’augmenter, Waqar a déclaré que les efforts du gouvernement pour rassurer les Indonésiens seront la clé d’une campagne de vaccination réussie, comme COVID-19 les vaccins sont approuvés pour utilisation.

Mais, a-t-il dit, les entreprises produisant les vaccins devraient également faire partie d’une telle sensibilisation communautaire.

«Plus ils sont transparents, plus ils sont ouverts et honnêtes à propos de leur produit, plus il y a de communautés qui font confiance au produit et peuvent avoir des discussions éclairées sur ce qu’elles veulent faire», a-t-il déclaré.

« Parce que c’est finalement le choix des individus. »

Les auteurs d’Associated Press Edna Tarigan à Jakarta, en Indonésie, et Ilan Ben Zion à Jérusalem ont contribué à ce rapport.

Le Département de la santé et des sciences de l’Associated Press est soutenu par le Département de l’enseignement des sciences de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.