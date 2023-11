Inquiétudes croissantes des alliés quant à l’approche d’Israël dans la lutte contre le Hamas alors que les pertes civiles augmentent

DEIR AL-BALAH, bande de Gaza (AP) — Le Premier ministre israélien a repoussé samedi les appels croissants des alliés occidentaux à faire davantage pour protéger les civils palestiniens, alors que les troupes se rapprochaient du plus grand hôpital de Gaza, qu’Israël prétend être le principal poste de commandement du Hamas, mais toujours accueille des milliers de patients et de personnes en quête d’un abri.

Benjamin Netanyahou a déclaré que la responsabilité de tout préjudice causé aux civils incombe au Hamas, réitérant les allégations de longue date selon lesquelles le groupe militant utilise les civils de Gaza comme boucliers humains. Il a déclaré que même si Israël a exhorté les civils à quitter les zones de combat, « le Hamas fait tout ce qu’il peut pour les empêcher de partir ».

Sa déclaration intervient après que le président français Emmanuel Macron a poussé à un cessez-le-feu et a exhorté les autres dirigeants à se joindre à son appel, déclarant à la BBC qu’il n’y avait « aucune justification » aux bombardements israéliens en cours.

À la suite du Hamas Attaque meurtrière du 7 octobre contre Israël, au cours de laquelle au moins 1 200 personnes ont été tuées, les alliés d’Israël ont défendu le droit du pays à se protéger. Mais aujourd’hui, dans le deuxième mois de guerre, il existe des divergences croissantes quant à la manière dont Israël devrait mener son combat.

Les États-Unis ont fait pression pour des pauses temporaires qui permettraient une distribution plus large de l’aide indispensable aux civils dans le territoire assiégé où les conditions sont difficiles. sont de plus en plus désastreux. Cependant, Israël n’a jusqu’à présent que convenu de brèves périodes quotidiennes au cours de laquelle les civils peuvent fuir la zone de combat terrestre au nord de Gaza et se diriger vers le sud à pied le long de la principale artère nord-sud du territoire.

Depuis que ces fenêtres d’évacuation ont été annoncées il y a une semaine, plus de 150 000 civils ont fui le nord, selon les observateurs de l’ONU. Des dizaines de milliers d’autres restent dans le nord de Gaza, dont beaucoup trouvent refuge dans des hôpitaux et des installations surpeuplées de l’ONU.

Les civils palestiniens et les défenseurs des droits se sont opposés à la description par Israël des zones d’évacuation du sud comme étant « relativement sûres », soulignant que les bombardements israéliens se sont poursuivis à travers Gaza, y compris des frappes aériennes dans le sud qui, selon Israël, ciblent les dirigeants du Hamas, mais qui ont également tué des femmes et des hommes. enfants.

Les États-Unis et Israël ont également des points de vue divergents sur ce à quoi devrait ressembler Gaza après la guerre. Netanyahu et les dirigeants militaires ont déclaré que cela devait être dicté uniquement par les besoins de sécurité d’Israël, comme garantir qu’aucune menace n’émerge du territoire. Israël a déclaré que l’un des principaux objectifs de la guerre était d’écraser le Hamas, un groupe militant qui dirige Gaza depuis 16 ans.

Le secrétaire d’État Antony Blinken, s’adressant aux journalistes vendredi lors d’une tournée en Asie, a exposé ce qu’il considère comme des principes fondamentaux pour un Gaza d’après-guerre, dont certains semblent aller à l’encontre de l’approche étroite d’Israël.

Blinken a déclaré que ces principes incluent « aucun déplacement forcé des Palestiniens de Gaza, aucune utilisation de Gaza comme plate-forme pour lancer du terrorisme ou d’autres attaques contre Israël, aucune diminution du territoire de Gaza et un engagement en faveur d’une gouvernance dirigée par les Palestiniens pour Gaza et pour en Cisjordanie, et de manière unifiée.

COMBATS AUTOUR DES HÔPITAUX

L’inquiétude s’est accrue ces derniers jours à mesure que les combats dans les quartiers denses de la ville de Gaza se rapprochent des hôpitaux, qui, selon Israël, sont utilisés par les combattants du Hamas.

Samedi, les Palestiniens ont déclaré que les troupes israéliennes étaient en vue de l’hôpital Shifa, le plus grand de Gaza. Israël a déclaré que le centre de commandement principal du Hamas était situé sous l’hôpital, ce que nient le personnel du Hamas et de Shifa.

Des milliers de civils s’étaient réfugiés dans le complexe de Shifa ces dernières semaines, mais beaucoup ont fui vendredi après plusieurs frappes à proximité au cours desquelles une personne a été tuée et plusieurs blessées.

Abdallah Nasser, qui vit près de Shifa, a déclaré par téléphone que l’armée israélienne avançait profondément dans la ville depuis ses flancs sud et nord.

« Ils font face à une forte résistance, mais ils progressent », a-t-il déclaré.

Mohammed al-Masri, l’un des milliers de personnes encore hébergées à l’hôpital, a déclaré que depuis un étage supérieur, il pouvait voir les troupes israéliennes approcher depuis l’ouest. «Ils sont là», dit-il. “Ils sont visibles.”

Des milliers de personnes ont fui Shifa et d’autres hôpitaux qui ont été attaqués, mais les médecins ont déclaré qu’il était impossible pour tout le monde d’en sortir.

“Nous ne pouvons pas nous évacuer nous-mêmes et (laisser) ces gens à l’intérieur”, a déclaré Mohammed Obeid, chirurgien de Médecins sans frontières à Shifa, cité par l’organisation.

“En tant que médecin, je jure d’aider les personnes qui en ont besoin.”

L’organisation a déclaré que d’autres médecins ont signalé que certains membres du personnel avaient fui pour se sauver eux-mêmes et leurs familles, et a exhorté tous les hôpitaux à être protégés.

LES PERTES AUGMENTENT

Plus de 11 070 Palestiniens, dont deux tiers de femmes et de mineurs, ont été tués depuis le début de la guerre, selon le ministère de la Santé dans la bande de Gaza contrôlée par le Hamas, qui ne différencie pas entre les morts civiles et militantes. Environ 2 700 personnes ont été portées disparues et pourraient être coincées ou mortes sous les décombres.

Le ministère de l’Intérieur, dirigé par le Hamas, a déclaré que six personnes avaient été tuées samedi matin dans une frappe contre le camp de réfugiés de Nuseirat, qui a touché une maison. Le camp est situé dans la zone d’évacuation sud.

Au moins 1 200 personnes ont été tuées en Israël, principalement lors de l’attaque initiale du Hamas, et 41 soldats israéliens ont été tués à Gaza depuis le début de l’offensive terrestre, selon des responsables israéliens. Le ministère des Affaires étrangères avait précédemment estimé le bilan des morts civiles à 1 400, et n’a donné aucune raison vendredi pour justifier cette révision.

Un responsable israélien a déclaré à l’Associated Press que ce numéro avait été modifié après un processus minutieux de plusieurs semaines visant à identifier les corps, dont beaucoup avaient été mutilés ou brûlés lors du déchaînement du Hamas. Le bilan final des morts pourrait encore changer, selon le responsable, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat dans l’attente d’une annonce officielle.

Près de 240 personnes enlevées par le Hamas en Israël restent captives.

Environ 250 000 Israéliens ont été contraints d’évacuer des communautés proches de Gaza et le long de la frontière nord avec le Liban, où les forces israéliennes et les militants du Hezbollah ont échangé des tirs à plusieurs reprises.

___

Magdy a rapporté du Caire, Rising from Bangkok.

___

