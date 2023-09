inquiétudes concernant la conférence de l’ONU sur le climat

« L’effondrement climatique a commencé. » Avec ces paroles inquiétantes, le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a donné le coup d’envoi de l’Assemblée générale des Nations Unies de cette année.

Conférence de presse d’ouverture de Guterres, suite des canicules qui ont battu des records sur pratiquement tous les continents, était censé susciter l’urgence parmi les décideurs du monde entier. « C’est terrifiant », a-t-il déclaré. « Et ce n’est que le début. »

Avec cet avertissement à l’esprit, alors que mon propre vol atterrissait à New York, j’ai réfléchi à mon objectif.

Je devais parler avec un panel de jeunes sur nos espoirs quant aux résultats de cette assemblée.

Même si certains pourraient qualifier mon espoir de naïveté ou d’illusion, tant qu’une mangrove survivra à la chaleur de notre ville qui se réchauffe, je continuerai à refuser de voir mon monde à travers une lentille sombre et à poursuivre mon noble objectif de stopper le changement climatique. . Mais pour reprendre les mots du journaliste américain David Wallace-Wells : « Il est temps de paniquer ».

Will Charouhis

L’objectif de Guterres est que les 193 États membres s’engagent à prendre suffisamment de mesures pour rattraper le retard pris dans les objectifs de développement durable qui doivent être atteints pour assurer notre survie. Les 17 objectifs de développement durable, connus sous le nom d’ODD, ont été adoptés volontairement par toutes les nations en 2015 et sont considérés comme essentiels pour parvenir à un avenir durable pour nous tous d’ici 2030.

Dans le dernier bilan de l’ONU, plus de la moitié de nos objectifs montrent des écarts alarmants par rapport à la voie nécessaire. Dans un ultime effort pour nous remettre sur les rails, Guterres a rempli l’agenda de la semaine avec une multitude d’actions offensives, notamment un week-end des ODD, un sommet des dirigeants des ODD et un sommet sur l’ambition climatique.

Au hub ODD, j’ai rencontré des jeunes du Bangladesh et du Nigeria et j’ai déjeuné avec la délégation saoudienne. En clin d’œil à une diversité croissante, les femmes et les jeunes dominent de nombreux panels, l’ONU définissant la « jeunesse » comme étant âgée de 18 à 35 ans.

Mais alors que je parcourais les salles de réunion, il manquait quelques joueurs dont j’espérais qu’ils aideraient à diriger l’action.

Les enfants de moins de 18 ans, qui représentent un tiers de la population mondiale et sont confrontés aux pires impacts du changement climatique, étaient pratiquement absents.

Les peuples autochtones, nos meilleurs intendants du monde naturel, sont inclus en petit nombre.

Et plusieurs dirigeants mondiaux se sont retirés, notamment le président chinois Xi Jinping, le président russe Vladimir Poutine, le président français Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique Rishi Sunak, le Premier ministre indien Narendra Modi et le président des Émirats arabes unis Cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyan. Même le président Joe Biden, qui a fait sa comparution mardi, n’a pas assisté au sommet de l’ONU sur l’ambition climatique prévu plus tard dans la semaine.

Ce que je retiens est le suivant : même si le réchauffement de notre planète devrait contribuer à plus de 3,4 millions de décès par an d’ici la fin du siècle, ce ne sera pas le changement climatique qui nous anéantira. Le plus grand danger de l’humanité, le péril qui menace notre planète. l’existence même, est notre déconnexion de la nature et les uns des autres.

Les relations symbiotiques qui existent dans le monde naturel ont assuré la survie de millions d’espèces. Pourtant, alors que je parcourais les sièges restés vides lors de l’Assemblée générale de cette semaine, j’ai dû me demander : est-ce que nous, l’espèce la plus intelligente ayant jamais existé sur la planète, prendrons suffisamment soin de notre environnement et les uns des autres pour forger un avenir hors du désordre ? nous avons fait ? Et si ceux qui ont le plus à perdre, ceux qui possèdent le savoir-faire le plus instinctif et ceux qui ont le plus de pouvoir sont notoirement absents, comment pouvons-nous forger un avenir durable ?

J’essaie de garder espoir. Mais les nuages ​​sont arrivés et je ne vois plus les étoiles.

Will Charouhis est un militant climatique de 17 ans originaire de Miami. Il est le fondateur de Forces of Nature, une organisation dirigée par des jeunes dont la mission est de stopper le changement climatique. Cet article d’opinion a été distribué par le site Web The Invading Sea (www.theinvadingsea.com). Le site publie des informations et des commentaires sur le changement climatique et d’autres problèmes environnementaux affectant la Floride.

